開畫！少女漫劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《開畫！少女漫》陸劇又名(月刊少女、月刊少女野崎君、夏日煙火)，改編自日本漫畫《月刊少女野崎君》。有餘進、霍貝貝作為編劇，鐘青為執導，由沈月、王敬軒、吳宇恒領銜主演的一套以青春愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，以及追劇日曆。

《開畫！少女漫》電視劇情大綱

就讀大二的數學系高材生陸也奇，有著鮮為人知的另一面——他是一名專業的少女漫畫家。這位理科生對少女漫畫的認知其實相當有限，他原本的志向是成為一位熱血少年漫畫家，卻因機緣巧合踏入了少女漫畫領域。儘管如此，憑藉著對漫畫那份純粹的熱愛，他決心將這份夢想進行到底。

單戀著陸也奇的左千黛，在表白失敗後，竟奇妙地被陸也奇拉入了她的漫畫創作小組。陸也奇自結識左千黛之後，不僅湧現出全新的創作靈感，更在兩人的互動中激發了前所未有的創作熱情。隨著漫畫團隊的規模持續擴張並日漸成熟，新的機遇與考驗也紛至沓來。面對接踵而至的挑戰，團隊成員們從最初的困惑、懷疑和摩擦中走過，最終鍛鍊成一支凝聚力極強的漫畫團隊。他們相互信賴、彼此支持，在簡樸的工作室裡，關於青春、友情與理想的篇章，日復一日地精彩續寫。

《開畫！少女漫》播出時間｜最新追劇日曆

《開畫！少女漫》電視劇幾時播?《開畫！少女漫》一共有33集，由愛奇藝播放，會員由5月22日起，VIP會員每日18:00更新2集，6月3日起，VIP會員每日18:00更新1集。而非會員就由18:00轉免1集； (首日18:00 VIP6集、18:00免費2集)。

《開畫！少女漫》演員

沈月 飾 左千黛

影視劇開畫少女漫@Weibo

王敬軒 飾 葉崎

影視劇開畫少女漫@Weibo

吳宇恒 飾 薑若松

影視劇開畫少女漫@Weibo

曾可妮 飾 周潔月