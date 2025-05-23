聲夢A0孝順仔遇粉絲大膽字句公開示愛　曾遭的士司機當面掟錢侮辱

現年21歲的林智樂（Felix）近年在樂壇嶄露頭角，儘管當年參加《聲夢傳奇》第六輪比賽就被淘汰，但憑一把靚聲成功獲無綫簽約旗下唱片公司。林智樂入行初期極為不起眼，但他默默耕耘做好音樂，2023年推出出道作品《忘記趁早》及《澀谷駅前等》大受歡迎，同年橫掃新城、叱咤和港台的新人獎，實力備受肯定。早前林智樂更獲安排亮相《聲生不息‧港樂季》，在節目中表現亮眼，贏得中港兩地觀眾的一致好評成功圈粉。而近日「520」，竟然有粉絲在林智樂社交平台公開向他示愛，還大膽寫上「想出...」

林智樂參加《聲夢傳奇》入行。（資料圖片/陳順禎攝）

林智樂出道首年獲得三個台的新人獎，成績獲得肯定。（IG@lamchiloklok）

林智樂雖然不是傳統靚仔，但可可愛愛、怕怕醜醜的模樣同樣吸引不少女粉絲支持，籍住日前「520」這個甜蜜日子，他在社交平台分享夏日生活照，頭戴漁夫帽、身穿綠色襯衫，飲著一支玻璃樽飲品，粉絲大呼：「太可愛了吧。」

林智樂參加今季《聲生不息‧港樂季》，在節目中表現亮眼，贏得中港兩觀眾的一次好評成功圈粉。（IG@lamchiloklok）

另一大收穫當然是能與偶像容祖兒同台。（IG@lamchiloklok）

林智樂寫道：「熱到融化也要帥！ 空調+西瓜+手搖杯 = 夏日生存三件套，但今天 **520** 記得加個『戀愛BUFF』。單身狗別怕，夏天愛情來得快──有CP的各位，請盡情放閃。反正太陽更大，誰怕誰啊！祝大家 520 快樂！」還問大家：「夏天來了，你的桃花和冷氣費一起漲了嗎？」

林智樂「520」出Po與粉絲互動。（小紅書圖片）

粉絲大讚林智樂可愛。（小紅書圖片）

有粉絲公開示愛。（小紅書截圖）

貼文引來不少粉絲留言：「我要吃掉這隻萌萌的男高」、「桃花不需要了，要你能行嗎」、「糟糕！是初戀感覺！」，當中更有女粉絲大膽求愛：「今天是520 小女子想出pool， 要求不高 2003年9月25號出生 香港人 姓林 最好叫林智樂 英文名叫Felix Lam就更好 當然喜歡喝牛奶同吃水果 如果有合適的人 麻煩聯絡我 Thank youuu」，雖然林智樂暫未回覆，但直接告白勇氣可嘉。

林智樂透露自己還是「A0」。（IG@lamchiloklok）

林智樂還是一個孝順仔。（IG@lamchiloklok）

林智樂曾在訪問中透露自己是A0，但不擔心會因此影響唱情歌，因為可透過身邊朋友身上吸收戀愛經驗。而私下他亦非常乖仔顧家，覺得家人在精神上的支持已經足夠，為報答家人，他所有收入都會上繳媽咪。

林智樂早前分享自己為了一杯咖啡飛去韓國。（IG@lamchiloklok）

但期間遭遇當地的士司機侮辱性對待。（IG@lamchiloklok）

而除了孝順外，林智樂也充滿正能量，早前他到韓國旅行時曾經歷不愉快事件，就是坐的士時，遇到一個勁衰的的士司機叔叔，最後對方竟然把找續的硬幣丟在地上叫他自己撿起來。雖然受到如此侮辱對待，林智樂對此視為「人生經歷又解鎖」，態度正面兼高EQ。