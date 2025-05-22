李金凱如願加入《愛・回家》 獲監製度身訂造角色將六月登場
《中年好聲音3》被喻為是「生命鬥士」的李金凱被安排加入處境喜劇《愛・回家之開心速遞》。李金凱為《中年好聲音3》七強之一，由參賽一刻起，他已經因缺少雙手而受到矚目，但他沒因此而自怨自艾，反而樂觀接受並以個性及自身經歷，感動其他人。
比賽中李金凱常以歌聲感動人，特別是自身經歷加入歌聲更令人催淚，不過，鏡頭後的他卻是參賽者之中的「開心果」，搞笑能手。早前他接受訪問時，曾表示希望演出處境喜劇《愛・回家之開心速遞》，並似是個小粉絲一樣說：「我之前在公司飯堂有見過他們呢。」
今日（22/5）TVB方面宣傳好消息，原來監製梁耀堅睇中了他的綜藝感，極速為他度身訂造一個適合他的角色，並將安排李金凱6月份在《愛・回家之開心速遞》中登場！
中年好聲音3｜李金凱被示愛不敢接受：真的喜歡誰，可能也不會說
《中年好聲音3》「中3生」李金凱日前（19/5）為節目《中年好聲音 紅白大戰》錄影。不說不知道，其實當天算是一眾「中3生」的成為TVB藝員後上班的第一日。李金凱接受《香港01》訪問，也表示沒有意會到，坦言覺得參賽以來已覺得自己融入了TVB。
比賽上他唱着最動人催淚的歌，但鏡頭後卻大有反差，是位有綜藝感的開心果。「開心多一點。我有一個朋友不好意思說，說我很煽情，常常令他們哭，但我後來慢慢發現，原來是這樣的，因為每個人都有難過的情緒，不知道跟誰說，但聽我的歌後會得到釋放，所以這些眼淚對他們來說反而是好的。」在節目上，他談及一段過往感情經歷。問到最近的感情生活時，他回答：「你看我這麼外放，我真的如果喜歡誰，可能也不會說，心裡有好感就藏在心。（約會呢？）約會的話，單獨的話算少，一群人多一點。」出名之後多了異性緣？他回答：「這不是我一個人的困擾，我應該是最少的吧，像他們（李創偉？）對呀，像他們這種肌肉型男，與辰、創偉，這麼帥，他們困擾應該比我多一點吧。（你也有的，對吧？）有呀，但我就是把它當成一種粉絲的支持。」