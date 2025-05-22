TVB富貴港姐獲胡杏兒簽名珍藏14年合照　與偶像對話15分鐘勁緊張

前港姐梁采貽（前名梁家琪）家境富裕，母親是《蟹太太》老闆，但她堅持靠自己，擁有一個演員夢的她，近年作多方面嘗試。日前梁采貽為一個奶粉品牌活動擔任大會司儀，她得悉同場有偶像胡杏兒出席，更特意帶了一張照片，給同是港姐出身的胡杏兒師姐去簽名，杏兒見到小師妹表現很友善，鼓勵采貽在這個大場面擔任司儀已做得不錯，雖然有些微緊張，但換轉是她亦一定很緊張。

前港姐梁采貽（前名梁家琪）現作多方面嘗試。（大會圖片）

日前梁采貽為一個奶粉品牌活動擔任大會司儀，同場還有其偶像胡杏兒。（大會圖片）

梁采貽更爭取機會就在後台拿著舊照片給師姐胡杏兒簽名，杏兒一望之下，發覺原來采貽是小朋友時候跟她的合照，杏兒笑著說 : 「係二十幾年前照片嗎 ? 好驚 ! 」後來看到照片是2009年拍攝，14年前，當時梁采貽只有九歲。

日前梁采貽為一個奶粉品牌活動擔任大會司儀，同場還有其偶像胡杏兒。（大會圖片）

梁采貽爭取機會就在後台拿著舊照片給師姐胡杏兒簽名。（大會圖片）

梁采貽透露 : 「當時我在商場參加一個跳舞比賽，杏兒姐姐係嘉賓，今日可以見到佢真的很激動，好開心，仲要多謝師姐好貼心，在我個樣的位置簽名。而我一直保留這張相係因為細個就鍾意佢，而佢演出嘅電視劇我都有睇，演技好好，有才華，係我學習榜樣。今日我因為做大會司儀，可以有機會在台上近距離企在杏兒姐姐旁邊傾偈，對話15分鐘，師姐真係好淡定，見到我有啲緊張，亦都好照顧我，很榮幸。」

梁采貽視胡杏兒為學習榜樣。（大會圖片）

兩人14年前的照片。（大會提供）

早前梁采貽有機會到北京參加電影節，亦在北京拍了一個訪談節目，回到香港一直在TVB藝訓班學習，也緊接繼續有主持的工作，所以最近她去學一個新興運動Pickleball，發覺運動可幫到她減壓兼減肥。她表示在北京期間不停吃，發覺肥了很多，笑言要「還債」，「我希望運動可以幫我減肥，保持好身形，因為夏天到喇，我要著泳衣，或者著比較修身的衣服就會好看些，大家就期待我的泳衣照啦。」

梁采貽積極操fit！（IG@leungchoiyi）