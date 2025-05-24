TVB最索人妻獲頒最受歡迎女演員普通話致詞：我是中國香港女演員

入行20年，現年43歲的索媽陳自瑤，首次擔正做女一即大放異彩的陳自瑤，自《婚後事》播出後人氣急升，更憑「張明芯」一角入圍《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳女主角」十強。近日更到澳門出席國際電視節領獎。



陳自瑤是公認的TVB最索人妻。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤近日到澳門出席國際電視節領獎。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤與劇中另一半羅子溢一同現身頒獎禮，YOYO以一襲純白吊帶長裙亮相，DEEP V直落肚臍加超高釵設計大曬完美身段。她憑《婚後事》「張明芯」一角獲頒《新時代國際電視節》「最受歡迎女演員」，在台上以流利普通話致謝詞：「我是中國香港女演員陳自瑤，今天真的非常榮幸，台下有很多優秀的女演員，所以我真的特別感謝主辦方和評委會頒這個獎給我，讓我感到非常驚動，令我非常感動。」

陳自瑤獲頒《新時代國際電視節》「最受歡迎女演員」。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤獲頒《新時代國際電視節》「最受歡迎女演員」。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤獲頒《新時代國際電視節》「最受歡迎女演員」。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤獲頒《新時代國際電視節》「最受歡迎女演員」。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤獲頒《新時代國際電視節》「最受歡迎女演員」。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤獲頒《新時代國際電視節》「最受歡迎女演員」。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤獲頒《新時代國際電視節》「最受歡迎女演員」。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤獲頒《新時代國際電視節》「最受歡迎女演員」。（IG：@chenchiyiu）