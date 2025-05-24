最靚豪門少奶健身室生圖流出一特徵惹網民疑惑　曾突發病危險死

有大美人之稱，現年54歲的李嘉欣 (Michele) 是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，也是公認的大美人，曾迷倒不少圈中男神及城中富豪。她如今雖然已年過半百，但她真是Keep得極好，無論樣貌身材的狀態都依然絕佳，保養得宜的她一向是圈中的凍齡女神，靚樣20年如一日，儼如吃了防腐劑。李嘉欣天生麗質，但也需要付出後天努力去keep住最佳狀態，到gym room做運動必不可少。

李嘉欣身材Fit爆。(ig圖片)

李嘉欣性感美照。(ig圖片)

李嘉欣性感美照。(ig圖片)

李嘉欣素顏做運動。(ig圖片)

李嘉欣一家三口感情極好。(ig圖片)

李嘉欣曾於IG story post出一段她在gym room素顏做運動的短片。昨日就有網民於社交網分享了在健身室偶遇李嘉欣的合照，以「在公寓健身房偶遇李嘉欣大美女！」為標題，留言寫道：「她說她讀了我的dm 還知道我叫Sabrina」。相中可見李嘉欣化了妝，樣貌精緻漂亮，相當凍齡，看不出她與身旁少女的年齡差。一眾網民紛紛留言大讚李嘉欣真是好靚，不過有網民就疑惑為什麼她去做運動會化妝。由於博主的IP是在英國，有網民就猜李嘉欣是到了英國探望在當地留學的仔仔許建彤 (Jayden)。

李嘉欣在GYM ROOM被偶遇。(小紅書)

李嘉欣於2022年初曾自爆入院ICU，並指自己與死神搏鬥了48小時，以「執返條命」來形容。當時她忽然感到心跳加速和時呼吸困難，而且腳步不穩，入院即被送入ICU搶救。她憶述：「醫生還告訴我，如果我再遲點搶救，『呢個世界差少少就無咗李嘉欣』。」幸好她已康復且漂亮如昔。