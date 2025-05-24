MIRROR韓國旅遊節目贊助商遭警告　ViuTV發聲明保留法律追究權利

本地人氣男團MIRROR早前分拆3個小組出歌，之後繼續「分拆」做活動，當中「妹豬組」姜濤、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和李駿傑（Jeremy）於今年3月6日出發到韓國拍攝新一輯團綜《呂濤米Lo Seoul》，並於ViuTV播出。該韓國旅遊節目昨晚播出了最後一集，不過在最後一集播出後，ViuTV於其社交平台發聲明，指節目其中一間贊助商的旅行社未經授權，使用節目片段作商業用途，並指會保留一切法律追究權利。

四位成員一起拍攝《呂濤米Lo Seoul》。

四位成員一起拍攝《呂濤米Lo Seoul》。

ViuTV有關聲明內容如下：

「有關金彩假期未經本公司授權之下使用《呂濤米 Lo Seoul》節目片段及相關內容作商業用途，ViuTV 保留一切法律追究權利。」

據悉，這家旅行社的負責人有份參與該節目的行程設計，而從旅行社的社交平台可見，其專頁過往曾已先後幾次使用該節目片段，來宣傳其公司的首爾旅行團。有從事廣告界的網民就指出，贊助節目不等於可以任意使用該節目內容作自家宣傳之用，需要繳付Buy Out Cost，才可以在指定時限內，使用已購買的節目片段作商業宣傳用途。也有不少網民在旅行社的主頁下留言替他們大感不值，贊助節目竟然可能被追究法律責任，直指旅行社：「依家仲俾人過橋抽板」。

ViuTV發出聲明。(FB截圖)

金彩假期贊助該旅遊節目。