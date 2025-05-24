細細粒陳嘉佳曾獲張玉珊開7位數代言減肥　遭王祖藍一個原因否決

前無綫藝人，今個月29日便踏入40歲的「細細粒」陳嘉佳多年來憑着肥妹可愛形象成功入屋，她自約滿無綫便正式離巢轉戰內地，由演員轉型做吃播網紅，賺個盤滿缽滿，成為小富婆。2023年中陳嘉佳還開始認真減肥，經過多個月的努力已由最高峰的近300磅，減到的150磅左右，相當犀利。現在的她已不再是以前的肥妹形象，而是蜕變成甜美靚女。她月前甚至曬出自己的泳衣美照，展示她的減肥瘦身效果。

陳嘉佳現已減肥成功。(IG圖片)

陳嘉佳現已減肥成功。(IG圖片)

陳嘉佳現已減肥成功。(IG圖片)

近日陳嘉佳接受雜誌訪問，表示自從成功減肥後，她徹底重拾健康和自信，在她的40歲準備重啟第二人生。她又希望大家記得她是演員的身份，在演藝路上發掘她更多的可塑性。陳嘉佳在訪問中提到她加入無綫第二年，在劇集《老表，你好嘢！》和《My盛Lady》播出後就很快入屋，有一定的人氣。當時坊間仍然很流行一些纖體廣告，當年張玉珊就曾親自出面邀請她減肥，張玉珊向她表示會幫她減到120磅，還會給她七位數字的代言酬勞。陳嘉佳坦言想減肥，從小到大都想瘦，張玉珊開的條件十分好吸引。陳嘉佳那時候29歲，到了張玉珊的纖體公司見了她的整個團隊，有十多個營養師，會面過程好開心愉快。陳嘉佳指自己還對張玉珊表示拍一部好似《瘦身男女》的電影，由肥到瘦都是由她自己去演，張玉珊竟然答應了她

陳嘉佳在社交平台分享之前到澳洲悉尼時拍的Vlog。（小紅書截圖）

細細粒說，自己帶頭做「吃播」，有別於一般直播主只拿著貨品講解，她大快朵頤的樣子讓觀眾覺得食品真的好美味，從而吸引許多人畀錢買她的貨。（抖音：陳嘉佳）

至於為什麼陳嘉佳與張玉珊最後合作不成？陳嘉佳表示因為她入行經過所有事都是多得王祖藍，所以她見完張玉珊之後，便去跟王祖藍傾，王祖藍反對她去減肥，跟她說「細細粒」這個形象還可以帶給她好多想像不到的東西，即使她可以選擇轉型，卻未必是那個時候。陳嘉佳亦認同王祖藍當日所說的，她坦言「細細粒」這個名已跟了她10年，帶給她的收入肯定多過七位數字。

(張玉珊@微博)

(張玉珊@微博)

張玉珊。（葉志明 攝）

細細粒視王祖藍為她的貴人。(FB圖片)

細細粒視王祖藍為她的貴人。(FB圖片)