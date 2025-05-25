翻版阿嬌認有年齡焦慮晒谷胸相勉勵自己　曾因密實開會被批無誠意

藝人鄧洢玲（阿旦）早年以模特兒身份出道，憑甜美外貌獲封「翻版阿嬌」，曾參演TVB青春劇《赤沙印記@四葉草.2》，其後主力主持方面發展，又出過寫真，近年則轉型做生意，開設按摩店，不過銅鑼灣店在今年初宣佈結業，目前營運一間寵物餐廳。而入行多年，阿旦的身材一直都是網民焦點，儘管已年過40歲，但她的身材依然Fit到漏，比不少後生女有過之而無不及。日前阿旦趁41歲生日在社交平台上載谷胸婚紗照，大曬豐滿上圍，相當火辣。

藝人鄧洢玲（阿旦）早年以模特兒身份出道，憑甜美外貌獲封「翻版阿嬌」。（IG@cutiegg）

阿旦近年主力主持方面發展。（IG@cutiegg）

鄧洢玲（右二）主持的《啪啪聲太好聽》是ViuTV最具話題性的節目。

由初出道時的後生女，到現時成為輕熟女，無論哪個階段，阿旦的身材依然保持fit爆，而且她亦毫不吝惜其好身材，頻頻在社交平台派福利圖，日前適逢41歲生日，阿旦在社交平台分享婚紗相，但並非宣布婚訊，而是有感而發，她感嘆時光飛逝：「話咁快又繞咗太陽一圈，人生呢場奇妙旅程，有時似過山車刺激，有時似單車悠閒，最溫暖嘅係…沿途有你哋嘅陪伴。」

阿旦多年來keep住fit爆身材。（IG@cutiegg）

索！（IG@cutiegg）

阿旦近年做主持外，還做老闆。（IG＠cutiegg）

對於又大一歲，阿旦豁達面對：「年齡？不過係雞蛋盒上嘅數字，話冇焦慮就假㗎～但請記住：每人嘅時間線都唔同！際遇不同，何必比較？當迷茫時就問下自己：『究竟係目標唔清晰？定係唔夠自信？』只要認識同了解自己深啲，適合嘅人同事，自然會喺對嘅時候出現。新一歲，繼續做個：樂天知命嘅 #鄧雞旦，保持好奇嘅探索者；心懷感恩嘅旅人。」

日前適逢41歲生日，阿旦在社交平台分享谷胸婚紗相。（IG＠cutiegg）

好性感。（IG＠cutiegg）

中間透視設計直落肚臍。（IG＠cutiegg）

除了勉勵自己外，阿旦又派生日福利圖，她穿上低胸婚紗示人，突顯豐滿上圍及完美曲線，且一舉手一投足散發女人味，中間透視設計直落肚臍，若隱若現效果再加上一身白滑肌膚，相當誘人。網民除了送上生日祝福外，也大讚阿旦：「真係好正」、「好靚」、「女神旦」，甚至說她還fit過以前；貼文足足吸引逾3000人「like」，非常厲害。

若隱若現，相當誘人。（IG＠cutiegg）

舉手投足充滿女人味。（IG＠cutiegg）

阿旦勉勵自己年齡只不過係雞蛋盒上嘅數字。（IG＠cutiegg）

雖然擁有出眾身材能較易吸引到別人的眼光，但阿旦亦因身材好而常被人誤會，她曾在訪問中表示，因為身材被漠視努力的例子有不少，她試過與客戶開會，對方直接抨擊她穿得密實，直言她沒有誠意開會，當時她唯有當對方沒有內涵。」而誤會她的除了客戶，還有身邊的人，阿旦直言只要身材稍微豐滿的女生做幕前，常常會被誤會成釣金龜、靠男人。如之前她與朋友合資開設按摩店，卻曾被身邊朋友質疑店鋪的資金來源，甚至花費去查冊，才相信阿旦真的靠自己開店。

阿旦自爆曾因身材好而常被人誤會。（IG＠cutiegg）

曾試過因穿得太密實去開會被批無誠意。（IG＠cutiegg）

阿旦坦言自己曾經很介意別人的看法，後來想通：「身材的確是我在這個圈子的踏腳石，只是我不會把它當作是我的唯一。」（IG＠cutiegg）

面對種種誤解，阿旦坦言自己曾經很介意別人的看法。後來遇上演藝圈的前輩，對她說「既然阿旦已經被認定是性感，觀眾已經對你留下印象，何不好好利用這項優勢在圈中發展。」她才突然想通，「身材的確是我在這個圈子的踏腳石，只是我不會把它當作是我的唯一。」