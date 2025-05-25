洪嘉豪闊別一年再舉辦簽名會　粉絲即場送蛋糕賀出道7周年

歌手洪嘉豪昨日（24日）於將軍澳商場舉行「洪嘉豪《Kaho live 2024 blu-ray》簽唱會」，活動吸引數百「院友」現身到場支持。席間，身為「院長」的洪嘉豪除了分享過去一年工作點滴外，更與院友們大玩遊戲打成一片，並獻唱新曲，有粉絲更為院長送上驚喜，慶祝出道7周年大日子。

歌手洪嘉豪昨日於將軍澳一商場舉行「洪嘉豪《Kaho live 2024 blu-ray》簽唱會」。(公關提供)

洪嘉豪在現場數百粉絲的歡呼聲中登場，場面熱鬧非常。闊別一年再舉辦簽唱會的洪嘉豪表示很高興再次跟大家近距離見面。提到過去一年，他表示經歷了很多不同旅程，而最深刻的都跟音樂會有關，例如去年底衝出香港，於澳門開騷，以及今年舉行了拉闊音樂會，而他更預告接下來的新搞作及計劃，令現場一眾粉絲都十分期待！

洪嘉豪在現場數百粉絲的歡呼聲中登場，場面熱鬧非常。(公關提供)

闊別一年再舉辦簽唱會的洪嘉豪表示很高興再次跟大家近距離見面。(公關提供)

活動中，洪嘉豪更與院友們組隊玩遊戲。身為院長的洪嘉豪利用特別效果預先模糊「加工」了多個派台歌設計圖，並即場考驗院友，叫他們一起猜猜每段畫面的歌曲名稱，現場氣氛熱烈！一向鬼馬的洪嘉豪更與粉絲挑戰表情符號版的猜猜畫畫，叫大家要用不同的表情符號畫出洪嘉豪的各首歌曲歌詞及歌名等。一眾粉絲都全情投入，與院長互動更是爆笑連場，為大家帶來無限歡樂！及後，洪嘉豪更連環送上歌曲，包括《跟你分擔失落比較快樂》及《閃光》，令在場人士聽出耳油。

洪嘉豪更連環送上歌曲，包括《跟你分擔失落比較快樂》及《閃光》，令在場人士聽出耳油。(公關提供)

而剛過去的5月14日，正好是洪嘉豪出道7周年的紀念日，粉絲為了與洪嘉豪慶祝這個難忘時刻，Fans Club 更特意準備了一個驚喜大蛋糕予洪嘉豪。事前毫不知情的洪嘉豪大呼驚喜，並表示感激院友們7年以來的支持及鼓勵，讓他可以走得更遠！台上活動後，洪嘉豪便即場舉行演唱會Blu-ray 簽名會，並為其逐一簽名。現場粉絲十分熱情，紛紛表示很高興能與偶像近距離互動接觸，更會好好收藏這份珍貴禮物！

粉絲為了與洪嘉豪慶祝這個難忘時刻，Fans Club 更特意準備了一個驚喜大蛋糕予洪嘉豪。(公關提供)