贊助商被指控以MIRROR片作商業用途　沉澱1天後指聯絡ViuTV冇回覆

男團MIRROR「妹豬組」（成員：姜濤、呂爵安、盧瀚霆及李駿傑）的旅遊節目《呂濤米Lo Seoul》日前已經播畢，但是最後一集出街後，ViuTV突然在社交平台發聲明，指節目的旅行社贊助商未經授權，使用節目片段作商業用途，並指會保留法律追究權利。其後ViuTV關閉了留言功能，而旅行社亦未有任何回應。

ViuTV突然在在社交平台發聲明，指節目的旅行社贊助商未經授權，使用節目片段作商業用途，並指會保留法律追究權利。(facebook截圖)

MIRROR「妹豬組」（成員：姜濤、呂爵安、盧瀚霆及李駿傑）的旅遊節目《呂濤米Lo Seoul》日前已經播畢。(facebook截圖)

相隔一日之後，旅行社於今日（25日）在社交平台發文回應，表示「老細Sunny沉澱咗一日」及有聯絡過ViuTV的相關同事，但一直未有獲得回覆。旅行社亦有詳細寫下ViuTV找他們請求贊助及老闆Sunny親自隨團出發照顧他們的過程：「小編老細Sunny沉澱咗一日，諗起由《呂濤米Lo Seoul》出發拍攝前28日，ViuTV及相關人員主動請求我們贊助及協助外景拍攝安排。在極其短促嘅時間內提供所需物資及行程安排。如是者我們便成為了贊助商。之後金彩假期同事便全力把以上事情做好。為務求令節目拍攝順利，老細Sunny亦親自隨團起行，以便照顧各工作人員，務求萬無一失。與此同時，都希望喺各位觀眾欣賞《呂濤米 Lo Seoul》後在心中留下好多美麗嘅回憶。」

相隔一日之後旅行社於今日（25日）於社交平台發文回應。(facebook截圖)

旅行社把拍攝花絮發放在社交平台。(facebook截圖)

之後他們繼續講到播出最後一集後被ViuTV突然「公告」，雖然他們已經第一時間尋求解決辦法，但就未有獲得回應，所以他們亦表示配合處理：「但在《呂濤米Lo Seoul》最後一集播放後當晚，無預兆下突然見到ViuTV的【公告】，老細Sunny甚感到有難以言喻的痛心和無奈。老細Sunny當晚已立即聯絡ViuTV的相關同事，但至今還沒有得到回覆。有見及此並為免誤會，我哋同事已更新社交媒體內容。金彩假期願意配合處理，如有冒犯之處，還望多多包涵。」