吳卓羲王浩信唱《活著Viva》甩Beat勁尷尬　網民：骨頭脆了還要唱

最近無綫的一班實力愛將，包括視帝郭晉安、歐陽震華、吳卓羲、羅子溢、視后楊茜堯、視后胡定欣等，獲邀為內地全新綜藝節目《藝員新訓2025》擔任嘉賓做導師，在節目中挑戰多樣演藝技能，令人氣再度急升。日前吳卓羲與王浩信現身內地直播綜藝節目《今晚好犀利》，大唱謝霆鋒的《活著Viva》，卻被網民嘲場面尷尬。

日前吳卓羲、王浩信及林曉峰現身內地直播綜藝節目《今晚好犀利》。（小紅書）

大唱《活著Viva》。（小紅書）

大唱《活著Viva》。（小紅書）

昨日（26日）有網民於社交網分享了王浩信、吳卓羲及林曉峰於該節目中，大唱《活著Viva》的片段。首先三人分別唱幾句，水平穩定，可惜入副歌時，吳卓羲搶拍子導致甩Beat，而在旁的王浩信則以手打拍子，希望挽救尷尬場面。去到中段，三人熱身後似乎進入狀態，並無甩beat或走音。

三人合唱《活著Viva》。（小紅書）

有網民讚吳卓羲有台型。（小紅書）

入到副歌就似三重奏。（小紅書）

王浩信努力用手打拍子。（小紅書）

有網民場面尷尬。（小紅書）

唱歌片段被網民在網絡瘋傳，有不少網民都忍不住表示：「只要你不尷尬，尷尬的就是別人。」、「後面開始三重唱好正」、「骨頭都脆了還要唱」、「搞笑，為難老人」、「起碼能證明是真唱」、「唱K都齊過佢哋」、「王浩信隻手打緊拍子」、「毁歌了，收手啊」、「走位有點混亂 但好搞笑」、「似公司annual dinner 俾人迫上去表演嘅三個同事」。另外，有網民都大讚王浩信發揮穩定，更指：「王浩信歌手出身係唔同啲」，亦有人讚吳卓羲依然好靚仔：「老實講 吳唱K 係有啲台型」。