69歲名媛一個月內極致回春後生30年撞樣女兒 網民：什麼新技術？

現年69歲的名媛Kris Jenner是Kim Kardashian、Kylie 及Kendall Jenner等的母親,於2007年憑真人騷節目《Keeping Up With The Kardashians》成名兼爆紅。Kris經常陪伴Kim出席公開活動,近日就被拍得樣貌突然變得極致回春,臉上毫無皺紋之餘,跟去年的樣貌有著極大差異,仿佛年輕了30年,令大批網民感驚訝。

Kris去年4月與女兒Kim Kardashian一同出席活動的照片。(Getty Images)

Kris Jenner去年6月的樣貌。(Getty Images)

Kris Jenner上月的樣貌。(Getty Images)

日前Kris Jenner與女兒Kim Kardashian現身法國巴黎,其最近狀態旋風式引起各地網民熱烈討論。無論是生圖或Kris在IG分享的照片中,都清楚看得見她的樣貌極致回春,樣貌跟30多歲的時候沒有分別。她穿上露肩禮服時,竟然撞樣女兒Kim,令不少粉絲以為Kris就是Kim。

Kris樣貌極致回春。(IG圖片)

年輕了30年!(IG圖片)

撞樣Kim。(IG圖片)

太年輕了!(IG圖片)

有大批網民看到照片後都被嚇窒,更指在多張照片中都沒有看到醫美的痕跡,並好奇究竟Kris是接受了什麼新技術:「到底是什麼技術,皺紋都平了但是沒有明顯的拉皮痕跡」、「過於回春了」、「有錢果然不一樣」、「科技越來越厲害了」、「估計又是什麽見不得人的黑科技」、「是幹細胞嗎?」、「是《完美物質》」、「脖子也熨平了」。