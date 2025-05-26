刑偵12｜袁偉豪被碎屍飆戲曬視帝級演技　穿越《反黑英雄》超驚喜

《刑偵12》劇情講到「新七宗罪」其中三宗罪的死者已被發現，正當林保怡、張振朗追查幕後真兇之際，又出現了「新七宗罪」的第四宗罪死者，眾人更從驗屍中發現，原來第四宗罪死者，被碎屍的袁偉豪（飾陳祖耀）才是第一名死者。



袁偉豪客串一樣交足功課。（《刑偵12》截圖）

講到「陳祖耀」的名字，又是否似層相識呢？回溯到2024年7月，其實陳祖耀就是袁偉豪在《反黑英雄》之中的角色。《反黑英雄》結局中，袁偉豪與陳山聰展開一番搏鬥，後張振朗加入戰團，在最後一刻張振朗舉槍射中袁偉豪。

在第6集中，袁偉豪（飾陳祖耀）雖僅出現幾分鐘，但憑一句對白：「唔係要你死，係生不如死。我從來都唔怕死。不過我犯過嘅罪，作過嘅孽，係死十次都唔夠，所以唔該你，要殺嘅話，將我碎屍萬段！死無全屍！」演出仍令人驚艷，表現出「視帝級」演技。

第6集劇情完美銜接《反黑英雄》陳祖耀的結局。（《刑偵12》截圖）

在《反黑英雄》的大結局中，以新聞報道交代，袁偉豪重傷被入院，後被發現失蹤，更被不明人士肢解碎屍，死狀恐怖。當時有觀眾猜測，將袁偉豪殺死的就是「金爺」李家鼎姪仔黎澤恩（飾高高），也有人覺得是與祖耀有血海深仇的張振朗（飾賢仔），亦有人估計是林景程（飾阿燦）。

呢條伏線鋪排得好靚！（《刑偵12》截圖）

呢條伏線鋪排得好靚！（《刑偵12》截圖）

bug位？

而然，串聯《反黑英雄》與《刑偵12》的劇情設計存在一個小瑕疵 - 角色的重覆，張振朗和黎澤恩分別在《反黑英雄》和《刑偵12》中飾演不相同的角色，如果想將兩套劇集以袁偉豪（飾陳祖耀）的死將之串聯起來的話，就難免會出現矛盾。不過，更巧妙的設定在於，張振朗在《刑偵12》的第二人格也叫做「阿賢」！如果將同一設定套用在兩套劇中，又可以幾將《反黑英雄》中徐國賢（賢仔）和《刑偵12》中的「阿賢」視之為同一個人，玩味十分重！「TVB宇宙」用同一角色穿插在不同劇集的手法上，今次《刑偵12》已是相當的且成功。

張松枝、陳嘉輝。（《刑偵12》截圖）

《反黑英雄》講陳祖耀中槍入院，後來被殺兼肢解。（《反黑英雄》截圖）

《反黑英雄》講陳祖耀中槍入院，後來被殺兼肢解。（《反黑英雄》截圖）

《反黑英雄》的結局袁偉豪的角色「陳祖耀」。（截圖）

除了袁偉豪的角色「陳祖耀」在《反黑英雄》的結局，穿越到《刑偵12》，在劇中揭曉是由，張松枝（飾林昱水）和陳嘉輝（飾郝烔）殺死外，其實《反黑英雄》的張振朗和黎澤恩亦以另一身分出現在《刑偵12》。其實類似的TVB劇集角色在不同劇集中出現的情節也相當常見，例如在《逆天奇案2》中，馬國明就以《法言人》中金秉信一角登場，在《妳不是她》中也曾以的士司機登場，《黑色月光》中也有《新聞女王》的蘇韻姿客串做女記者。

《反黑英雄》的結局袁偉豪的角色「陳祖耀」。（截圖）

翻查資料，其實《刑偵12》和《反黑英雄》的幕後製作團隊同樣有監製鍾澍佳、導演巢志豪及編審方世強三位，除了「人腳」相似，在劇情上巧妙運用時空交錯與對接，劇情對接實現合理延續，令劇情有更進一步昇華。

「陳祖耀」在《反黑英雄》中，被以新聞交代被碎屍。（截圖）

「陳祖耀」在《反黑英雄》中，被以新聞交代被碎屍。（截圖）

《黑色月光》中也有《新聞女王》的蘇韻姿客串做女記者。（截圖）

朱千雪客串登場《降魔的》，可惜冇後續。（截圖）

馬國明客串做的士司機。（《你不是她》截圖）