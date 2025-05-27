三得頂流港星街頭被捕獲　貼身短褲突顯下身一位置Size震驚粉絲

現年39歲的陳偉霆（William）2003年參加《全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽》贏得「金咪大獎」（冠軍）、「勁舞台風演繹獎」和「自我才華表演獎」，隨後簽約英皇娛樂正式出道。雖然獲公司力捧，可惜一直浮浮沉沉，發展未如理想，其後於2013年轉戰內地發展，隨即大爆發，撈得風山水起，與在香港時期相比，人氣可謂幾何式飆升，躋身頂流男神之列外，吸金力超強的他投資有道，擁有過億身家，在中國《福布斯》排名甚至高過古天樂，近年他更在北京開設了一間大型健身室，升呢做老闆，可以說是「睇得」、「演得」又「搵得」。

陳偉霆當年在《全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽》贏得「金咪大獎」（冠軍）、「勁舞台風演繹獎」和「自我才華表演獎」，但其後發展平平。（視頻截圖）

陳偉霆2013年轉戰內地發展，隨即大爆發，撈得風山水起，躋身頂流男神之列。（IG圖片）

陳偉霆吸金力超強。（微博圖片）

陳偉霆近年在北京開設了一間大型健身室，升呢做老闆外，自己做埋生招牌。（IG圖片）

近日，有粉絲在社交平台分享野生捕獲陳偉霆的視頻，當時他正前往新戲劇組參與圍讀。在內地人氣爆燈的他，去到那裡都吸引大批粉絲守候，今次也不例外，一眾粉絲聞風而至。片中所見，戴了口罩的陳偉霆到場時見到有粉絲在守候，友善揮手打招呼，雖然他這天素顏上陣，又沒有gel頭，但無減顏值，一身全黑休閒服難掩其健碩身材，十分吸睛。

陳偉霆近日前往新戲劇組參與圍讀時，被粉絲捕獲，陳偉霆身穿貼身短褲，突顯小腿幼。（小紅書截圖）

陳偉霆素顏示人。（小紅書截圖）

網民竟錯重點，焦點竟集中在陳偉霆的下身。（小紅書截圖）

有趣的是，照片曝光後，網民焦點竟集中在陳偉霆的下身，驚嘆：「好漂亮的腿」、「好細的腿」、「我飽（寶）的細幼腿」、「原來陳偉霆小腿咁幼」，令人哭笑不得。加上陳偉霆穿上貼身短褲，更突顯其小腿線條修長，與健碩上身形成反差萌。

網民留言。（小紅書截圖）