林峯個唱網民最期待畫面出現　鍾嘉欣現身感動爆喊：10幾年無見啦

林峯一連七場紅館演唱會今晚（26日）來到第五場，大家最期待的畫面終於發生，在網民和粉絲連日

集氣下，鍾嘉欣終現身擔任嘉賓，瞬間引爆紅館尖叫聲。

林峯演唱會第六場嘉賓請來全程期待的鍾嘉欣，掀起全晚高潮。（陳釗 攝）

林峯與鍾嘉欣這對「溏心CP」深入民心，但多年來，除了劇集以外，兩人甚少同台演出，不少粉絲和劇迷都希望「程亮和常在心」還是「管家仔和于素秋」這對昔日經典螢幕情侶再次聚頭，「鍾嘉欣會唔會做嘉賓」也成為今次林峯個唱網民討論度最高的話題。碰巧，日前鍾嘉欣在IG透露返港行程，隨即瘋傳她將為林峯做紅館個唱嘉賓，更引發撲飛潮；但始終都是得個傳字，即使開騷前鍾嘉欣被影到入後台，有網民也不敢相信，笑指要看到鍾嘉欣真正踏上台先信。

林峯與鍾嘉欣首次公開合唱《心領》。（陳釗 攝）

然而，去到演唱會嘉賓環節，萬眾期待的鍾嘉欣終於現身，身穿大Deep V晚裝的鍾嘉欣還在升上來的時候，現場尖叫聲已震耳欲聾，全場氣氛瞬間沸騰。兩人先合唱《馴獸師之王》，但鍾嘉欣一見到林峯已經「失守」感動流淚，林峯即上前攬攬。

兩人先合唱《馴獸師之王》，但鍾嘉欣一見到林峯已經「失守」感動流淚，林峯即上前攬攬。（陳釗 攝）

演唱完後，林峯代入「程亮」說：「沒有常在心7900日」，鍾嘉欣聽到再次忍不住流淚，「死啦，好似發緊場夢。」林峯即走到台邊幫嘉欣拿紙巾，兼親手為對方擦眼淚，sweet到爆。鍾嘉欣續言：「真係好開心！我哋10幾年無見啦。Very proud of you！我見到你嘅成就真係好戥你開心啊！亦令我諗返起好多以前嘅嘢，管家仔啊、Alfred（程亮）。」

林峯與鍾嘉欣首次公開合唱《心領》。（陳釗 攝）

林峯也表示與嘉欣真的很久沒有見，鍾嘉欣笑指大家都已為父母了，林峯大讚對方依然那麼弗和靚。鍾嘉欣直言初認識林峯時，她22歲，林峯27歲，今晚令她勾起很多回憶：「我當時已經覺得你會發光發亮，只是睇你幾時爆，相信你會繼續爆落去。多謝你帶畀觀眾咁多回憶，同埋你嘅努力係大家都睇到。」鍾嘉欣這番說話，搞到林峯都眼濕濕。

林峯也表示與嘉欣真的很久沒有見，鍾嘉欣笑指大家都已為父母了，林峯大讚對方依然那麼弗和靚。（陳釗 攝）

鍾嘉欣還趁機向林峯說，自己夢想在紅館開演唱會，到時她開騷時，希望對方能做嘉賓，林峯一口答應。緊接著，兩人手拖手首次公開合唱他們的合唱歌《心領》，掀起全晚高潮之餘，亦讓觀眾陷入集體回憶殺。最後鍾嘉欣再獨唱《最幸福的事》，為這次合體畫上完美句號。