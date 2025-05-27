魏嘉瑩邀請偶像韋禮安合作新歌：我從學生時代就很喜歡他

台灣女歌手魏嘉瑩（小魏）剛推出的第五張創作專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》集結了七首她在這兩年內創作的歌曲，日前推出同名單曲《你不必無時無刻維持完美的笑容》，延續溫暖風格用音樂接住陷在自我焦慮中的人心。21日她再推與韋禮安首度合作的《我不配快樂》則是從自我出發，自嘲汲汲營營努力生存，看到別人的人生充滿愛與歸屬，但轉頭發現自己沒人疼：「連貓都不如」，雖然如此，卻仍然對於「快樂」有所渴求。首度邀請韋禮安合作，魏嘉瑩大讚對方是自己從學生時代就很喜歡的創作歌手；而韋禮安對魏嘉瑩的幾年前的初見印象是很靦腆，但此次合作發現：「沒想到小魏轉眼間也變老油條了？！」在《我不配快樂》的MV拍攝過程笑聲不斷，魏嘉瑩演出汲汲營營努力創作的無名歌手，而韋禮安則演與其在音樂創作上有所交流的音樂直播主，兩個透過網路訊息給予彼此支持與鼓勵。這首歌曲在專輯甫發行後便直衝華語最大串流平台KKBOX的即時榜冠軍，可見魏嘉瑩與韋禮安兩人聯手的威力不容小覻。

首度邀請韋禮安合作，魏嘉瑩大讚對方是自己從學生時代就很喜歡的創作歌手；而韋禮安對魏嘉瑩的幾年前的初見印象是很靦腆，。(公關提供)

在《我不配快樂》的MV拍攝過程笑聲不斷，魏嘉瑩演出汲汲營營努力創作的無名歌手，而韋禮安則演與其在音樂創作上有所交流的音樂直播主，兩個透過網路訊息給予彼此支持與鼓勵。(公關提供)

繼與偶像Ella陳嘉樺合作《時光從不溫柔》後，魏嘉瑩在新專輯中找來韋禮安合作《我不配快樂》，MV拍攝現場十分歡樂，魏嘉瑩笑：「我從學生時代就很喜歡韋禮安。覺得他是很棒的歌手，歌也很好聽。」韋禮安則驚訝魏嘉瑩喜歡自己寫的《崑崙鏡》，原來魏嘉瑩很喜歡武俠風格的曲子，還自爆：「我有寫過啊，但是都被打槍了。」兩人回想初見場景是某次校園活動，但前幾年的「澎湖花火節」演出後才有機會一起吃了宵夜，韋禮安當時就覺得魏嘉瑩很靦腆，因為一群人在聊天，但魏嘉瑩都沒講什麼話，過了幾年，這次因為合作有了好好相處的時間，他開玩笑地說：「沒想到小魏轉眼間也變成老油條了。」引得現場一片笑聲。兩人都坦承自己是「 I 人」，在音樂創作上都有自己的小宇宙，這次圓滿的合作，韋禮安用「蟑螂」來比喻音樂人都會有像蟑螂一樣的觸鬚，藉此會找到同樣頻率的人，魏嘉瑩不斷點頭表示深有同感。能夠與韋禮安合唱《我不配快樂》，魏嘉瑩忍不住說：「又圓了一個夢。」

魏嘉瑩在新專輯中找來韋禮安合作《我不配快樂》。(公關提供)

兩人回想初見場景是某次校園活動，但前幾年的「澎湖花火節」演出後才有機會一起吃了宵夜。(公關提供)

兩人首度合作，從錄音到MV拍攝都十分順利，韋禮安表示收到《我不配快樂》的Demo時，聽了一次就覺得：「這首歌很Catchy，聽完就會不自覺地在任何時候都會不小心哼出這首歌來。實在太洗腦了，小魏非常棒。」配唱時更是驚訝只錄了沒多久就OK，「有一種『猝不及防』就下班了的感覺。」身兼製作人的魏嘉瑩直說：「那是因為韋禮安唱得很棒啊。」這次難得的合作，在MV當中魏嘉瑩本色演出創作歌手，而韋禮安飾演音樂直播主，兩人因為音樂創作而交流，日以繼夜的訊息交換、為了創作不眠不休、收入不多只能吃泡麵，MV實際體現音樂人追夢過程中經歷的那些孤單夜晚及物資匱乏的生活，魏嘉瑩搞笑總結成一句：「就是窮苦音樂人的交流過程。」在MV中魏嘉瑩的作品入選了音樂大賽，也十分開心的與韋禮安分享，整支MV故事非常的勵志。但兩人不約而同笑著感嘆：「MV跟現實生活是不一樣的，很常寫歌人家都不會用啊。」也不忘鼓勵喜歡音樂創作的人：「就是再接再厲，繼續寫就對了。」《我不配快樂》MV 已於5/21 已在YouTube上線，喜歡這首歌的朋友們一定不要錯過魏嘉瑩和韋禮安共同演出的音樂人故事。

兩人首度合作，從錄音到MV拍攝都十分順利。(公關提供)