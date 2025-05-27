李蘊被指靠黐何超蓮G.E.M.搏上位　遭主持調侃：但仲未上到位

失婚後的李蘊要復出工作努力搵錢，昨晚（26日）她為ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》做嘉賓，分享及化解她由出道至今逾二十年積累的怨氣。李蘊首先分享當年震撼娛樂圈的「雜誌封面大風波」，她回憶當時只有14歲，最初接到通知只需穿簡單背心拍攝普通硬照，自己及母親並不覺得性感才同意拍攝。然而拍攝當日，因場景在水澗，導致衣服濕透，她稱事後相片經電腦後製，誇張地突顯性感效果，網絡更廣泛流傳，引發巨大爭議。此後她的形象急轉直下，更被稱為三級片女星，導致她返校時備受同學白眼及恥笑，甚至間接促使其當時所屬組合解散。

李蘊14歲就出道。（圖片由ViuTV提供）

李蘊回憶當時只有14歲，一輯相片令佢形象急轉直下。（圖片由ViuTV提供）

李蘊亦提到當年娛樂圈狗仔隊盛行，她的家人不得不用床單封窗以防偷拍，失去所有私人空間及自由。此外，公司曾告知李蘊，有人向她「問價」，開價二十至三十萬，李蘊怒斥：「係唔係痴線，你係唔係想坐監？」。除了面對變態騷擾，更曾收到匿名寄來的刀片信件恐嚇。

節目由余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）擔任主持兼「輔導員」。（圖片由ViuTV提供）

李蘊與G.E.M. 鄧紫棋及何超蓮是多年好閨蜜，三人年齡相若。然而，由於後兩者當時人氣較高，導致李蘊經常被傳媒炒作成「黐人上位」。主持余迪偉更調侃：「但仲未上到位。」李蘊再分享一次內地登台事件，當時主辦方未經授權，以好友G.E.M.作為宣傳噱頭，令她感到非常尷尬及不好意思，即刻致電解釋。幸而G.E.M.明白事理，未有遷怒李蘊，更笑言「唔緊要啦」。此外，李蘊也分享一次為好友出頭被傳媒報道為「八婆」的經歷，主持余迪偉幽默回應指她真係八婆，稱：「啲報道係如實報道，依件事無得怨，你係笨同埋八婆。」李蘊笑著回應「死八公」，十分搞笑。

李蘊被指靠老友抽水搏宣傳。（圖片由ViuTV提供）

主持余迪偉更調侃：「但仲未上到位。」（圖片由ViuTV提供）

李蘊與G.E.M. 鄧紫棋及何超蓮是多年好閨蜜，三人年齡相若。（圖片由ViuTV提供）

李蘊與G.E.M. 鄧紫棋及何超蓮是多年好閨蜜，三人年齡相若。（IG@renee0727）

李蘊嘅IG分享美圖後靚相。（IG@renee0727）

李蘊離婚後復出，努力搵錢！（IG@renee0727）