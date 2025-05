羅啟豪專訪｜受濕疹折磨曾失自信　努力衝破社恐：現上台仍會手震

《中年好聲音》讓觀眾認識了羅啟豪,雖然有個猛料媽咪「後盾」,但入行兩年,他堅持靠自己。從昔日未被人留意到的「隱形人」,蛻變成如今公認的「靚聲王」,羅啟豪不斷克服社恐,即使現在上台仍會手震,但他跟自己說要用表現和作品向外界證明「我係一個好努力嘅人」;及要向標籤他「黐住媽咪」的人狠狠地講一聲:「我唔係媽寶!」



被梅艷芳歌曲觸動

羅啟豪最近推出第二首單曲《還未分享的歌單》,他說在外國獨自生活20多年,陪伴著他的就是電腦裡面的歌單,希望透過歌曲讓樂迷認識他的故事。自稱唯美主義者的羅啟豪,對歌單要求極高,試過花上一日去整理分類,看似大工程,但他卻樂在其中,而梅艷芳(梅姐)的《最後一次》20多年來始終佔據其「Playlist」重要位置。羅啟豪回憶大學時期,更曾聽梅姐的歌曲聽到流眼淚,「梅姐最後一次演唱會有首歌叫《孤身走我路》,我好記得嗰時讀緊大學,有晚喺朋友屋企聽到呢首歌,我突然喊到收唔到聲,朋友都即刻嚇親,因為梅姐嘅故事,佢最尾都得唔到愛情就離開咗人世,好觸動到我。」

棄高薪厚職追夢

39歲前的羅啟豪是一位Freelance 平面設計師,那年因為媽媽不幸患上癌病,他便放下手頭工作,回港照顧媽媽5個月,其後機緣巧合下參加了《中年好聲音》,最後不僅奪得第三名,還從此改變人生。不過羅啟豪有學歷又有家底,當初為追夢不放棄高薪厚職,而揀選收入不穩的演藝圈,難免會令人想到「係咪傻架?」羅啟豪露出怕醜仔笑容,謙稱自己屋企只是小康之家,而且所有東西不會從天掉下來,錢也不是生在樹上,所以他自細已清楚明白要靠自己努力去爭取,「尤其而家我可以將自己嘅興趣變成工作,唔係個個都有呢個機會,所以我要好努力去達到自己目標,畀大家睇到我係一個好努力嘅人。」

談到予人乖乖仔感覺的他,進入被喻為「大染缸」的娛樂圈,父母會否擔心?羅啟豪坦言向來家人給予很大自由度,支持他去做自己喜愛的事情,現時見到他有少少成績都感到放心,「爸爸媽媽都知我由細到大都好想唱歌,佢哋以前亦都係夾Band和參加歌唱比賽,但最後無去從事呢個行業,而家見到兒子做到,算係幫佢哋圓夢。」

受濕疹折磨曾失自信

但在這行打滾並不容易,不但要懂得把握機會,更要適當時表現自己,故對有社交恐懼(社恐)的羅啟豪而言絕對是一大挑戰。他透露3歲開始已很收埋自己,總覺得自己不是屬於這個社會、這個地球,但當時不懂表達,到20歲有互聯網,他上網找相關資訊才得知自己有社恐,「加上我從小患嚴重濕疹,讀書時候班房是冇冷氣,只有吊扇,吹落嚟都係熱風,我就好似馬騮咁,伸手入背脊周身𢱑,𢱑到皮膚紅晒,一撻撻咁,仲會𢱑到出水。」

努力克服社恐 現上台仍手震

雖然沒有人歧視他,但羅啟豪就覺得自己很「肉酸」,並因此失去自信,做任何事前都先打沉自己,參加《中年好聲音》前甚至怕面對人群、怕面對舞台。如今雖然現時累積了不少面對鏡頭和在舞台的經驗,但羅啟豪直言演出時依然會因緊張而令社恐發作,「會手震囉,尤其喺一啲好光猛嘅演出場地,或者觀眾距離好近,我睇到大家啲樣,就會緊張而手震,好彩嘅係我只係手震,聲唔震。(點克服?)例如我右手揸咪,我就會用左手拍埋支咪度定一定。」

他知道這個性格缺陷這娛樂圈發展一定會蝕底,但他只可以不斷努力去克服社恐和打開自己,從而令自己進步,「可能好多時我畀人嘅印象係好斯文,亦都有觀眾話我令佢哋諗起陳百強,但其實我唔止呢一面,我係可以唱到唔同風格嘅嘅歌,同埋希望畀觀眾睇到我係一個非常之勤力,同埋會勇於面對困難和進步嘅藝人。」

反駁「媽寶」標籤 被叫「肥豪」打擊大

羅啟豪予人感覺乖仔又孝順,但亦因此被外界標籤為「媽寶」,原來羅啟豪非常介意這個稱號,反駁:「我唔係一個媽寶囉。」他自言13歲開始已經獨自到外國讀書和生活,有20多年時間與媽媽分隔兩地,就連飛過去探他的次數也非常少,所以是非常獨立,「我明白控制唔到人哋講咩,但我知道自己係點樣活我嘅人生,做好自己本份就得。」

眾所周知羅啟豪媽咪劉英(Anne Lew)是歌唱家,問到平時練歌,可會叫媽咪給些意見?羅啟豪笑言沒有,就算最初回港參賽時跟媽咪同住,他也是躲在房間,或在家裡最不「應聲」的地方練歌,「佢想聽,但我唔畀佢聽,哈哈!我係唔想畀屋企人聽到我唱歌,覺得有啲尷尬,我亦唔會聽佢哋意見,因為硬頸呀!」

此外,羅啟豪坦言一路行來,網上對他的外表、性格和歌藝有不少的負面評語,好彩比賽到現在,內心強大了很多,「最難聽成日都話我肥囉,叫我『肥豪』啊,以前嘅我係會受影響嘅,會匿埋一邊唔開心,但我識得調節自己嘅心理,有時網民有建設性嘅意見我係會聽,但純碎係中傷嘅我會過濾。」最打擊到羅啟豪的評論,原來是被呼「肥豪」。

不怕「後浪推前浪」 不認同《中年》搶Job

羅啟豪又言入行至今,有位前輩對他影響很大,就是仰慕了幾十年的偶像倫永亮,對方除了很鼓勵他這個新人,不斷在訪問稱讚他外,其出道作品《相信 相信》亦是由偶像作曲,「其實未合作之前,倫永亮前輩對我嘅唱歌、音樂興趣同歌路已經有好大影響,合作後更加。

談到「中2生」、「中3生」來勢洶洶,榮升「大師兄」的羅啟豪認為這不叫威脅,他之前曾先後在兩季比賽中為譚輝智和黃博助力,很欣賞兩人,合作過程非常享受,「我覺得樂壇係可以容納好多唔同類型和風格嘅歌手,加上我哋《中年好聲音》家族而家愈嚟愈壯大,咁點解會唔開心呢?」但現實始終是殘酷的,客戶多了選擇競爭會更大,自然也會影響工作機會。羅啟豪覺得不同的歌手,有不同的客戶的喜愛和垂青,所以不擔心。對於早前魯振順呻《中年好聲音》搶走他們不少工作機會?羅啟豪坦言現時市道對比之前的確不是很好,而客戶會找他們喜歡的歌手去合作。

自細學識理財 目標推出個人大碟

問羅啟豪入行兩年多是否賺到豬籠入水,早前看他以1900萬在香港置業。羅啟豪笑指因為爸爸是會計師,故自小便教他理財,他自己也一直很努力去賺錢和儲錢,視置業為自己更加努力工作的動力,「其實層樓都要供嘅,不過我之前決定回港發展,所以就賣咗英國間樓,其實而家只係樓換樓。」

羅啟豪亦希望今年能推出多2、3首歌,因為他當歌手的其中一個願望就是推出個人大碟,所以要儲多些歌曲;另外就是希望今年可以舉行他的第二個演唱會。然而,拍劇也是羅啟豪最想嘗試的,大學時期曾參與舞台劇演出的他,希望挑戰一些與他性格反差大的角色,不介意自薦,坦言:「其實我都有戲癮㗎!」

感情隨緣 專注事業拒分心

至於條件優厚的羅啟豪,甚少提及感情世界,雖然已到適婚年齡,但他對成家立室抱隨緣心態,父母也從沒有施加壓力,目前想專注事業,羅啟豪覺得難得這個歲數還能入行,而且有發展,所以不想分心,皆因他自認是感性的人,一拍拖就會全情投入,問到是否「女人湯丸」?羅啟豪肯定說:「絕對唔係,我係有自己諗法嘅。」

