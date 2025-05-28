羅啟豪專訪｜受濕疹折磨曾失自信　努力衝破社恐：現上台仍會手震

《中年好聲音》讓觀眾認識了羅啟豪，雖然有個猛料媽咪「後盾」，但入行兩年，他堅持靠自己。從昔日未被人留意到的「隱形人」，蛻變成如今公認的「靚聲王」，羅啟豪不斷克服社恐，即使現在上台仍會手震，但他跟自己說要用表現和作品向外界證明「我係一個好努力嘅人」；及要向標籤他「黐住媽咪」的人狠狠地講一聲：「我唔係媽寶！」



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Hair: Henry Ho @ M.i Salon

Specs: Must by Grafix (Model Titan-01-135)

Venue：The AIR (The ONE)

羅啟豪最近推出第二首單曲《還未分享的歌單》。（梁碧玲攝）

被梅艷芳歌曲觸動

羅啟豪最近推出第二首單曲《還未分享的歌單》，他說在外國獨自生活20多年，陪伴著他的就是電腦裡面的歌單，希望透過歌曲讓樂迷認識他的故事。自稱唯美主義者的羅啟豪，對歌單要求極高，試過花上一日去整理分類，看似大工程，但他卻樂在其中，而梅艷芳（梅姐）的《最後一次》20多年來始終佔據其「Playlist」重要位置。羅啟豪回憶大學時期，更曾聽梅姐的歌曲聽到流眼淚，「梅姐最後一次演唱會有首歌叫《孤身走我路》，我好記得嗰時讀緊大學，有晚喺朋友屋企聽到呢首歌，我突然喊到收唔到聲，朋友都即刻嚇親，因為梅姐嘅故事，佢最尾都得唔到愛情就離開咗人世，好觸動到我。」

羅啟豪上次錄歌鼻敏感發作忘記帶藥，他表示今次沒有再鬧蝦碌，不過上次4小時錄完，今次卻花多六、七倍時間，皆因監製想發掘他不同的唱腔，同一句歌詞試過錄了20、30次，笑言一度錄到他信心動搖，不過出來效果非常滿意。（梁碧玲攝）

羅啟豪對於一班「豪殼」粉絲（粉絲暱稱）為他在紅隧入口賣廣告，感到非常感動。他認為獲得人欣賞絕非必然的事，也多謝粉絲們不離不棄，無條件支持。（大會提供）

棄高薪厚職追夢

39歲前的羅啟豪是一位Freelance 平面設計師，那年因為媽媽不幸患上癌病，他便放下手頭工作，回港照顧媽媽5個月，其後機緣巧合下參加了《中年好聲音》，最後不僅奪得第三名，還從此改變人生。不過羅啟豪有學歷又有家底，當初為追夢不放棄高薪厚職，而揀選收入不穩的演藝圈，難免會令人想到「係咪傻架？」羅啟豪露出怕醜仔笑容，謙稱自己屋企只是小康之家，而且所有東西不會從天掉下來，錢也不是生在樹上，所以他自細已清楚明白要靠自己努力去爭取，「尤其而家我可以將自己嘅興趣變成工作，唔係個個都有呢個機會，所以我要好努力去達到自己目標，畀大家睇到我係一個好努力嘅人。」

羅啟豪在《中年好聲音》奪得季軍。（資料圖片／陳順禎攝）

談到予人乖乖仔感覺的他，進入被喻為「大染缸」的娛樂圈，父母會否擔心？羅啟豪坦言向來家人給予很大自由度，支持他去做自己喜愛的事情，現時見到他有少少成績都感到放心，「爸爸媽媽都知我由細到大都好想唱歌，佢哋以前亦都係夾Band和參加歌唱比賽，但最後無去從事呢個行業，而家見到兒子做到，算係幫佢哋圓夢。」

羅啟豪指父母、親戚，以致身邊朋友都很支持他追夢，從來沒有潑冷水。（IG@ramonlomusic）

受濕疹折磨曾失自信

但在這行打滾並不容易，不但要懂得把握機會，更要適當時表現自己，故對有社交恐懼（社恐）的羅啟豪而言絕對是一大挑戰。他透露3歲開始已很收埋自己，總覺得自己不是屬於這個社會、這個地球，但當時不懂表達，到20歲有互聯網，他上網找相關資訊才得知自己有社恐，「加上我從小患嚴重濕疹，讀書時候班房是冇冷氣，只有吊扇，吹落嚟都係熱風，我就好似馬騮咁，伸手入背脊周身𢱑，𢱑到皮膚紅晒，一撻撻咁，仲會𢱑到出水。」

努力克服社恐 現上台仍手震

雖然沒有人歧視他，但羅啟豪就覺得自己很「肉酸」，並因此失去自信，做任何事前都先打沉自己，參加《中年好聲音》前甚至怕面對人群、怕面對舞台。如今雖然現時累積了不少面對鏡頭和在舞台的經驗，但羅啟豪直言演出時依然會因緊張而令社恐發作，「會手震囉，尤其喺一啲好光猛嘅演出場地，或者觀眾距離好近，我睇到大家啲樣，就會緊張而手震，好彩嘅係我只係手震，聲唔震。（點克服？）例如我右手揸咪，我就會用左手拍埋支咪度定一定。」

羅啟豪笑指外界對他的印象是很安靜、很斯文，但認識他的人都知道他真人是比較惡，在家裡像一個「小管家」。（梁碧玲攝）

他知道這個性格缺陷這娛樂圈發展一定會蝕底，但他只可以不斷努力去克服社恐和打開自己，從而令自己進步，「可能好多時我畀人嘅印象係好斯文，亦都有觀眾話我令佢哋諗起陳百強，但其實我唔止呢一面，我係可以唱到唔同風格嘅嘅歌，同埋希望畀觀眾睇到我係一個非常之勤力，同埋會勇於面對困難和進步嘅藝人。」

反駁「媽寶」標籤 被叫「肥豪」打擊大

羅啟豪予人感覺乖仔又孝順，但亦因此被外界標籤為「媽寶」，原來羅啟豪非常介意這個稱號，反駁：「我唔係一個媽寶囉。」他自言13歲開始已經獨自到外國讀書和生活，有20多年時間與媽媽分隔兩地，就連飛過去探他的次數也非常少，所以是非常獨立，「我明白控制唔到人哋講咩，但我知道自己係點樣活我嘅人生，做好自己本份就得。」

羅啟豪13歲開始已經獨自到外國讀書和生活，他憶述當年去英國讀書，還未有手提電話，通訊又不發達，整個宿舍中3至中7同學仔，輪流用一個電話，所以每次都很珍惜。（受訪者提供）

眾所周知羅啟豪媽咪劉英（Anne Lew）是歌唱家，問到平時練歌，可會叫媽咪給些意見？羅啟豪笑言沒有，就算最初回港參賽時跟媽咪同住，他也是躲在房間，或在家裡最不「應聲」的地方練歌，「佢想聽，但我唔畀佢聽，哈哈！我係唔想畀屋企人聽到我唱歌，覺得有啲尷尬，我亦唔會聽佢哋意見，因為硬頸呀！」

羅啟豪覺得在媽咪面前唱歌好尷尬。

羅啟豪強調自己並非「媽寶」。（梁碧玲攝）

此外，羅啟豪坦言一路行來，網上對他的外表、性格和歌藝有不少的負面評語，好彩比賽到現在，內心強大了很多，「最難聽成日都話我肥囉，叫我『肥豪』啊，以前嘅我係會受影響嘅，會匿埋一邊唔開心，但我識得調節自己嘅心理，有時網民有建設性嘅意見我係會聽，但純碎係中傷嘅我會過濾。」最打擊到羅啟豪的評論，原來是被呼「肥豪」。

不怕「後浪推前浪」 不認同《中年》搶Job

羅啟豪又言入行至今，有位前輩對他影響很大，就是仰慕了幾十年的偶像倫永亮，對方除了很鼓勵他這個新人，不斷在訪問稱讚他外，其出道作品《相信 相信》亦是由偶像作曲，「其實未合作之前，倫永亮前輩對我嘅唱歌、音樂興趣同歌路已經有好大影響，合作後更加。

羅啟豪表示偶像倫永亮在他的歌手路上，對他影響很大。（梁碧玲攝）

一班《中年好聲音》歌手感情要好。（IG@ramonlomusic）

談到「中2生」、「中3生」來勢洶洶，榮升「大師兄」的羅啟豪認為這不叫威脅，他之前曾先後在兩季比賽中為譚輝智和黃博助力，很欣賞兩人，合作過程非常享受，「我覺得樂壇係可以容納好多唔同類型和風格嘅歌手，加上我哋《中年好聲音》家族而家愈嚟愈壯大，咁點解會唔開心呢？」但現實始終是殘酷的，客戶多了選擇競爭會更大，自然也會影響工作機會。羅啟豪覺得不同的歌手，有不同的客戶的喜愛和垂青，所以不擔心。對於早前魯振順呻《中年好聲音》搶走他們不少工作機會？羅啟豪坦言現時市道對比之前的確不是很好，而客戶會找他們喜歡的歌手去合作。

羅啟豪表示有緊貼《中年好聲音》第2、3季，很多位歌手都很欣賞，有才華兼各具風格，包括譚輝智。（IG@ramonlomusic）

羅啟豪在《中年好聲音3》比賽中為冠軍黃博助力，他表示合作過程非常享受。（IG@ramonlomusic）

自細學識理財 目標推出個人大碟

問羅啟豪入行兩年多是否賺到豬籠入水，早前看他以1900萬在香港置業。羅啟豪笑指因為爸爸是會計師，故自小便教他理財，他自己也一直很努力去賺錢和儲錢，視置業為自己更加努力工作的動力，「其實層樓都要供嘅，不過我之前決定回港發展，所以就賣咗英國間樓，其實而家只係樓換樓。」

羅啟豪亦希望今年能推出多2、3首歌，因為他當歌手的其中一個願望就是推出個人大碟，所以要儲多些歌曲；另外就是希望今年可以舉行他的第二個演唱會。然而，拍劇也是羅啟豪最想嘗試的，大學時期曾參與舞台劇演出的他，希望挑戰一些與他性格反差大的角色，不介意自薦，坦言：「其實我都有戲癮㗎！」

羅啟豪慶幸自己成長於一個沒事情要擔憂的家庭，而且家人間充滿愛。（梁碧玲攝）

感情隨緣 專注事業拒分心

至於條件優厚的羅啟豪，甚少提及感情世界，雖然已到適婚年齡，但他對成家立室抱隨緣心態，父母也從沒有施加壓力，目前想專注事業，羅啟豪覺得難得這個歲數還能入行，而且有發展，所以不想分心，皆因他自認是感性的人，一拍拖就會全情投入，問到是否「女人湯丸」？羅啟豪肯定說：「絕對唔係，我係有自己諗法嘅。」

羅啟豪對感情事隨緣。（梁碧玲攝）