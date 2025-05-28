過氣藝人兩年冇拍劇有工開心情靚　兩度離巢TVB曾轉行做裝修

現年51歲的湯俊明在2020年第二度離巢TVB，之後轉到內地尋找發展機會，經常跟古明華孖住上拍片，擺檔賣魚蛋、燒賣推廣港式美食到內地，又創辦誇界藝術節介紹江門文創，並幫舊同事蔡淇俊擺攤賣雞腳，努力經營自己的社交平台。不過「演員」工作就近乎零，日前湯俊明終於有好消息，透露相隔兩年後終於有機會再拍劇！

湯俊明經常孖住古明華一齊拍片。（小紅書）

一齊擺攤賣魚蛋。（小紅書）

湯俊明和古明華一齊發展江門文創工作。（小紅書）

重遇「老婆」趙璧渝

湯俊明在抖音拍片，分享首日開工情況，原來他跟TVB舊同事趙璧渝（Osanna）再續前緣，皆因二人在《是咁的，法官閣下》和《目棘証人》飾演夫妻，而今次是第三次合作演夫妻。湯俊明表現得相當興奮，說：「Hello我係湯俊明，我已經有兩年冇拍劇嘞，今次有機會嚟到雲南拍劇，實在太開心！今日第一日開工，去化妝先。」入到化妝間，他見到趙壁渝正在化妝，他說：「你喺TVB做過兩次老婆，今次三次。」化完妝再換戲服後，湯俊明說：「大家覺得我哋襯唔襯，似唔似兩夫妻？希望拍攝成功啦！」不少劇迷都在留言區表示「期待」，湯俊明透露是一部內地電視劇。

湯俊明透露兩年冇拍劇。（抖音@湯俊明）

終於再開工，心情好興奮。（抖音@湯俊明）

湯俊明同趙璧渝已經係第三次合作演夫妻。（抖音@湯俊明）

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自嘲「過氣藝人」 跑步鍛鍊自己

湯俊明經常在影片中自嘲「過氣藝人」，但會發放正能量，笑著面對鏡頭，並以跑步比喻人生：「跑步上斜坡係辛苦，但鍛煉到自己體能同腳力，到行平路就覺得更加舒服、更加輕鬆；人生上斜時就要更努力學習增值自己、裝備自己，到咗平路嘅時候就係收成期。」

湯俊明在2020年年初宣布再度離巢。（IG@tong_chun_ming）

曾過檔HKTV。（影片截圖）

湯俊明會自嘲係「過氣藝人」。（IG@tong_chun_ming）

用跑步比喻人生。（IG@tong_chun_ming）

湯俊明已婚。（IG@tong_chun_ming）

仲有一個囡囡。（IG@tong_chun_ming）

曾經轉行做裝修

湯俊明於1993年報讀TVB藝員訓練班入行，與傅明憲、蔡子健、戴耀明等屬同班同學，入行32年，拍超過三百套劇，可惜演藝事業未有太大突破，多演配角角色。在TVB工作了近20年的他於2013年因豐厚薪酬及發展機會等條件太吸引跳槽到港視，但因未獲發牌，令他的事業遇上一大衝擊，無工開唯有轉行做裝修，由學徒做起，他曾在訪問中透露：「嗰三個月真係人生最辛苦，由朝早9點做到晚上9點先收工，做足12個鐘，日曬雨淋，仲要一個人搬起成棵樹咁粗嘅鐵通，一手一脚搭鐵皮屋。」

辛苦之餘，又前途未明，最後他於2016年在監製林志華的幫助下重返TVB，雖然當時他曾猶豫過應否回巢，擔心要承受冷嘲熱諷，但幸好台前幕後態度都十分友好，而他回巢後先後參演了《踩過界》、《金宵大廈》、《反黑路人甲》、《木棘証人》等。直至2020年宣布再度離巢，不過今次他就毅然轉往內地發展，更積極開拓抖音市場：「呢個社會不斷咁變，你仲係淨係拍戲，諗住我淨識做戲，其他我唔識係唔得㗎喇。」

湯俊明入行32年，拍超過三百套劇。（電視截圖）

回巢後湯俊明曾參演劇集《反黑路人甲》。（IG@tong_chun_ming）

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