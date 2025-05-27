謝君豪憑舞台劇《天下第一樓》再度稱帝　借獎座盼新劇開市大吉

謝君豪昨晚（26日）雙喜臨門，於上海舉行的2025「壹戲劇大賞」中憑舞台劇《天下第一樓》榮膺劇帝，贏得「年度最佳男演員」獎項，而首部監製及主演的ViuTV電視劇《光明大押》首播，反應熱烈，連番傳來好消息，令豪哥喜上加喜。

謝君豪於上海舉行的2025「壹戲劇大賞」中憑舞台劇《天下第一樓》榮膺劇帝。

謝君豪贏得「年度最佳男演員」獎項。

謝君豪贏得「年度最佳男演員」獎項。

「壹戲劇大賞」乃全球華語地區最具影響力之一的舞台戲劇專業頒獎禮，而《天下第一樓》連中三元，除了豪哥的「年度最佳男演員」外，導演司徒慧焯亦贏得「年度最佳導演」殊榮，而《天》劇本身並獲「年度經典復排」，成為大贏家，令劇團上下皆感到興奮。

身在上海的豪哥在「壹戲劇大賞」中首獲「年度最佳男演員」難掩興奮的說：「今晚真的好開心，能夠得到這個獎感到很榮幸，加上自己首次擔任監製的電視劇《光明大押》現在剛好首播中，所以我借這個獎座祝《光明大押》開市大吉！」

謝君豪於上海舉行的2025「壹戲劇大賞」中憑舞台劇《天下第一樓》榮膺劇帝。

《天下第一樓》連中三元，台前幕後都好開心。

豪哥演出的《天下第一樓》繼2023年在第七屆「華語戲劇盛典」首獲舞台劇劇帝後，今次再憑此劇二度稱帝，豪哥坦言感謝觀眾對他演出劇中角色盧孟實和香港話劇團上下的肯定和支持。他有所感觸的說：「《天》劇自兩年前公演後，這次我們再次重新設計新佈景及排練，不斷修正，帶出新火花呈現觀眾眼前。但此劇重演以來，一路走來不易，由首站深圳開始，到佛山、蘇州、北京、上海，最後回歸香港終站，期間團隊有成員受傷、復癒後又再受傷，也有患上感冒，甚至失聲等，但在艱難中大家仍能剋服過來。我們也感恩遇上一班好觀眾，在我們演出的過程中給了我們很多寶貴意見賦予營養，讓我們在漫長的巡演路上不斷成長，再次認識自己的風格，如何重新處理和改進這個經典劇目。」

而繼《天下第一樓》後，豪哥將於七月重演另一舞台劇目《天色》，稍後將會與王菀之再度合作，以嶄新佈景、風格和排練，希望為觀眾帶來新鮮感。至於昨晚首播的電視劇《光明大押》播出後不少網民留言指以大押為故事背景，很有香港特色和帶出保育意義。而大家對於豪哥這次監和演的身份，同樣魅力十足，與劇中的年青演員呂爵安、練美娟等的配搭亦很有一家人的親和力。

電視劇《光明大押》，謝君豪與年青演員呂爵安、練美娟等合作。