東張西望｜內地婦被朋友騙2千萬買樓　最後樓冇錢又冇仲要破埋產

TVB節目《東張西望》今日（27日）播出的一集講到內地婦人英姐被朋友欺騙2千萬的悲慘故事，令英姐有自殺的念頭，她不禁要說：「我真係走投無路嘛！我乜嘢都冇啦，已經傾家蕩產啦。」

內地婦人英姐被朋友欺騙2千萬的悲慘故事，令英姐有自殺的念頭。(節目截圖)

內地婦人英姐被朋友欺騙2千萬的悲慘故事，令英姐有自殺的念頭。(節目截圖)

英姐於內地一直經營地皮買賣生意，她結識一對香港人李氏夫婦，成為生意拍檔兼好友。後來李氏夫婦聲稱生意困難，不斷向英姐借錢，英姐指小數已經數不清，但大數就接近借了2千萬予李氏夫婦。到了2014年，英姐安排小朋友於香港讀書及移居，而李生知道後就介紹了一個粉嶺新樓盤予英姐，更提議用他所欠的2千萬買樓當還債。

英姐於內地一直經營地皮買賣生意，她結識一對香港人李氏夫婦，成為生意拍檔兼好友。(節目截圖)

英姐表示李生會負責買樓的首期約400萬，之後李生拿走了英姐的內地身份證，最終成功買樓，樓契是屬於英姐名下，由李生負責首期及每個月的按揭供款。但因為一層樓未值2千萬欠款，於是李先生又提議購買第二層樓，但因為李生購買第二層樓時已經沒有錢，所以首期是用第一層樓做二按來買的，而兩層樓的業權仍然屬於英姐名下。

英姐表示李生會負責買樓的首期約400萬，之後李生拿走了英姐的內地身份。(節目截圖)

英姐對李氏夫婦的幫忙不止於這2千萬，之後更讓他們居住自己名下其中一個物業，另一個物業則借予對方收租當生活費。後來，李氏夫婦聲稱被追債，更帶「收數佬」上門要求英姐簽署文件，英姐稱「讀得書少」。不懂繁體字及英文的她誤以為是賣樓委託書，但英姐簽署後竟發現業權竟然轉至一位叫吳姓女士擁有，而這位吳女士就是李生的太太。英姐表示當時的心意是：「我真正自己嘅心意係託佢賣（樓），賣咗幾錢就畀啲錢佢食飯，嗰啲錢係我，我就攞走啦。」英姐當時亦做了一動作保護自己，就是手寫了一份文件，內容是託李生代為賣樓。英姐失去兩層樓之餘，更因欠重債而破產，但被破產管理處發現她名下有兩層樓，於是接管了兩個單位，而吳女士則向法庭申請兩層樓皆屬於她。

英姐對李氏夫婦的幫忙不止於這2千萬，之後更讓他們居住自己名下其中一個物業，另一個物業則借予對方收租當生活費。(節目截圖)

英姐表示當時的心意是託佢賣樓。(節目截圖)

節目組就此聯絡李氏夫婦，詢問他們是否欠英姐2千萬而幫她供樓，李生回覆指沒有這回事：「冇啲咁嘅事！唔係，係佢差我哋錢啫，佢差我2千萬就差唔多！你識唔識嘢㗎？唔識嘢等我律師同你講！唔得閒同你傾！」之後便掛掉電話。雖然英姐手持李氏夫婦的借據，但因內容存在問題令追討面臨困難。

節目組就此聯絡李氏夫婦，詢問他們是否欠英姐2千萬而幫她供樓。(節目截圖)