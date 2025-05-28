張敬軒任林峯嘉賓抱病上陣仍很穩定　台上大爆對方「喜歡玩櫈」？

林峯22日起於紅館舉辦一連7場的《Go With The Flow》演唱會，除了有不少好友前往捧場外，嘉賓更晚晚不同，日前（26日）一場有「最強CP」管家仔及常在心相隔十多年後重聚後，昨日（27日）一場又有重量級嘉賓。

林峯也表示與嘉欣真的很久沒有見，鍾嘉欣笑指大家都已為父母了，林峯大讚對方依然那麼弗和靚。（陳釗 攝）

林峯與鍾嘉欣首次公開合唱《心領》。（陳釗 攝）

嘉賓就是張敬軒，雖然社交平台早已有人劇透每晚嘉賓，但當嘉賓升上台時，歡呼聲仍然充滿了整個紅館。張敬軒一出場就跟林峯合唱《數碼暴龍》主題曲，但原來張敬軒今日是抱病上陣，但仍然唱得很穩定，沒有一絲絲的誤差。

今日一場的嘉賓就是張敬軒。

張敬軒一出場就跟林峯合唱《數碼暴龍》主題曲。

不少人都對二人的關係存疑，張敬軒更抵死的表示林峯是他的前輩，林峯即驚訝表示「What’s?」而張敬軒則說：「有啲歌，我未入行就已經聽過你唱。」張敬軒繼續笑指：「進入演員界呢，你早我丁丁咁多嘅其實。」林峯堅決不相信說：「等朕check吓先！」張敬軒更大爆二人的親密程度「我係半夜上過你屋企嘅人」，即引起全場歡呼。除了大爆親密程度外，更大爆林峯「喜歡玩櫈」？

不少人都對二人的關係存疑，張敬軒更抵死的表示林峯是他的前輩。

張敬軒更大爆二人的親密程度「我係半夜上過你屋企嘅人」，即引起全場歡呼。

張敬軒除了大爆與林峯之間的事外，更貼心為他送上兩條腰封，因為知道他這幾天要不停跳舞，而且扭動的波幅也算大。送上腰封後，他又拿出自制的「軒公活絡油」，認真別具心思，林峯亦把自己代言的活絡油送絡張敬軒作回禮。

張敬軒除了大爆與林峯之間的事外，更貼心為他送上兩條腰封。

送上腰封後，張敬軒又拿出自制的「軒公活絡油」。