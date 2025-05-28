陷入我們的熱戀劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《陷入我們的熱戀》陸劇改編自同名小説。有方羌羌、羊六、母紫馨作為編劇，柳廣輝為執導，由劉浩存、王安宇領銜主演的一套以現代浪漫為題材的電視劇。此劇幕後陣容強大，導演柳廣輝曾執導《刻在你心底的名字》，而造型指導黃薇則參與過熱播劇《夢華錄》、《雲之羽》和《小時代》等。女主角劉浩存今次突破形象，從清純小花到霸氣黑馬，搭檔曾參演《小巷人家》林棟哲的王安宇，精彩復刻小說的浪漫故事！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《陷入我們的熱戀》電視劇情大綱

在南方多雨的慶宜市裡，高考結束後，外表甜美、內裡冷酷的「睿軍黑馬」徐梔（劉浩存 飾）因一次誤會，邂逅了「裸分狀元」陳路周（王安宇 飾），霸氣「梔總」與「陳大詩人」的故事由此展開。兩人初見就互貼「海王釣系」標籤，卻不知一個情感遲鈍，一個情又傲嬌，日常打鬧使二人越來越曖昧，上演極浪漫的曖昧故事。

可惜，現實打斷了這段緣分，陳路周被家人安排出國留學，徐梔亦如願前往北京就讀建築系，原本雙向奔赴的二人，卻不得不分隔兩地，天各一方。然而，一場意外改變了命運，陳路周果斷放棄留學後回國，並成功補錄到徐梔所念的大學。闊別重逢後，陳路周選擇面對自己的真心，熱烈勇敢地追回「前女友」徐梔。最後，二人互相陪伴、治癒對方，並互相守護，陷入永不謝幕的熱戀中。

《陷入我們的熱戀》播出時間｜最新追劇日曆

《陷入我們的熱戀》電視劇幾時播?《陷入我們的熱戀》一共有24集，由騰訊視頻播放，首更4集，每日18時更新，SVIP 搶先看。

影视剧陷入我们的热恋@Weibo

《陷入我們的熱戀》演員人物關係圖

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《陷入我們的熱戀》演員

劉浩存 飾 徐梔

外表看似溫順乖巧，實則是個率性酷妹，內心滿溢溫柔與熱情；與陳路周曖昧，但之後考上北京讀建築系而分開

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王安宇 飾 陳路周

學霸，外表冷酷，實則內心浪漫；一場誤會與徐梔相識，發展成曖昧，但因出國留學而分開，後來回國考上徐梔所在的大學，再次追求

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吳漢坤 飾 朱仰起

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張昕懿 飾 蔡瑩瑩