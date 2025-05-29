執法者們｜丁子朗想繼承黃宗澤成為痞帥天花板：佢係我目標同方向

邵氏與內地平台合拍的劇集《執法者們》已經播出結局，劇中多位視帝及男神的演技都無庸置疑，劇情更十分緊湊，不少網民都很想找出幕後Big Boss。3大視帝黃宗澤（Bosco）、馬國明與陳豪難得合體，自然大家就期待會有下一輯的出現。

3大視帝黃宗澤（Bosco）、馬國明與陳豪難得合體，自然大家就期待會有下一輯的出現。(影片截圖)

除了3大視帝吸睛外，黃宗澤與丁子朗於劇中飾演的丁小非亦成為了網民的熱話之一，丁子朗是黃宗澤的綫人，但說是綫人，二人更像兄弟。丁子朗劇中的媽媽韓瑪利亦不時認錯他們，丁子朗更為了黃宗澤兩脅插刀，拼了命也沒所謂。雖然丁子朗每次見到黃宗澤都表示要「線人費」，但其實每次黃宗澤遇到什麼問題，丁子朗都會現身相挺，最後更為了幫黃宗澤查出誰是警方內鬼而被羅子溢槍殺。黃宗澤在見到丁子朗被殺時，亦傷心欲絕，因為自己的好兄弟被殺害，更令他發誓要找出兇手。

黃宗澤與丁子朗於劇中飾演的丁小非亦成為了網民的熱話之一。(影片截圖)

丁子朗是黃宗澤的綫人，但說是綫人，二人更像兄弟。(影片截圖)

丁子朗是黃宗澤的綫人，但說是綫人，二人更像兄弟。(影片截圖)

丁子朗是黃宗澤的綫人，但說是綫人，二人更像兄弟。(影片截圖)

黃宗澤在見到丁子朗被殺時，亦傷心欲絕，因為自己的好兄弟被殺害，更令他發誓要找出兇手。(影片截圖)

黃宗澤在見到丁子朗被殺時，亦傷心欲絕，因為自己的好兄弟被殺害，更令他發誓要找出兇手。(影片截圖)

黃宗澤在見到丁子朗被殺時，亦傷心欲絕，因為自己的好兄弟被殺害，更令他發誓要找出兇手。(影片截圖)

其實黃宗澤與丁子朗並非第一次合作，他們還有兩部電視劇未播出，分別是《暗戀者的救贖》及《搏憶》，多次與黃宗澤合作的丁子朗被問到一起拍了幾套電視劇有什麼感覺，跟前輩合作又有沒有壓力？丁子朗回覆《香港01》時表示很開心，因為可以「獲益良多」兼大飽口福：「好開心同佢拍咗咁多套戲！因為佢真係一個好厲害嘅前輩！無論係做戲定做人，因為尤其是我哋一齊外地拍戲，好多時放工都會一齊食飯，總之跟佢食飯就有好嘢食，非常照顧身邊嘅人。同埋佢會分享拍戲嘅點滴同埋細緻位俾我聽，等我可以做好啲。」

其實黃宗澤與丁子朗並非第一次合作，他們還有兩部電視劇未播出，分別是《暗戀者的救贖》及《搏憶》。

丁子朗被問到那麼多人喜歡會否再次以該造型出現時，他表示有想過。(胡凱欣 攝)

丁子朗更指廚藝了得的黃宗澤會在拍劇時煮東西給大家吃：「最感動嘅一次係佢煲咗健身粥俾大家飲！真係不得了。（健身粥係咩？）用麥皮整嘅粥。」黃宗澤連健身人士都照顧周到，難怪被稱是「歡樂組組長」。

黃宗澤連健身人士都照顧周到，難怪被稱是「歡樂組組長」。（資料圖片）

黃宗澤多年來keep得好好。（IG@boscomine）

黃宗澤在尖沙嘴開設食肆，身為老闆的他事事親力親為。（IG@boscomine）

至於黃宗澤被封為「痞帥天花板」，丁子朗又有否想繼承他做到「痞帥」呢？丁子朗則視他為榜樣：「佢做戲咁勁，如果有一日我可以成為痞帥天花板就好了，佢係我目標同方向。」不少網民都大讚丁子朗今次劇中的造型，相信丁子朗繼續維持這個造型，「痞帥天花板」都指日可待。

黃宗澤被封為「痞帥天花板」。（《法證先鋒VI 倖存者的救贖》劇照）

丁子朗視黃宗澤為榜樣。(陳順禎 攝)