專訪｜唐詩詠唔離開舊東家就冇開舖念頭　認同每個崗位都需要助手

藝人唐詩詠自離開TVB後創立了人氣麵包店「33 Cubread」，一開張就已經賓客盈門，而麵包店亦逆市擴張，麵包店擴張後亦代表唐詩詠愈來愈繁忙，至於理財方面，她就有一些心得。唐詩詠對此就接受了《香港01》的專訪，分享了她的一些理財心得。

唐詩詠自爆試過年幾沒有劇拍。（陳順禎 攝）

去年11月《香港01》直擊唐詩詠鋪頭，下午3點半已出現人龍。（梁碧玲 攝）

唐詩詠是否一個擅於理財的人？

唐詩詠指自己是金牛座，所以對理財方面的確有影響，她指不論怎麼花錢也好，「我點都會留返一條後路俾自己」。所以當她賺了錢之後就會不會只放在銀行？「我會諗會唔會做下定期啊，買樓啊咁樣，所以我覺得都尚可算係一個識少少理財。」她不會賺多少都花掉，一定會想想怎樣才可以善用賺回來的錢。而她對理財的心得就是「賺到嘅錢就要做好一啲嘅規劃」，分好多少是用來儲錢，多少是可以用的。

唐詩詠賺了錢唔會淨係擺銀行。

由藝人變成老闆，心態上什麼變化？

唐詩詠都覺得由藝人變成老闆心態上很不同：「其實做artist好多時候都會喺自己度出發嘅，因為你要諗點樣自己可以做好個角色啦。」但是自從做了老闆後，她表示除了要想自己的店舖外，更要想到的就是員工，而她發現藝人做生意更有優勢。其實是因為他們什麼角色都演過，例如：地產、醫生、銀行職員等等，所以「好似乜嘢嘅人生我哋都試過」，變相在做起生意時，什麼都懂得一點，也許在拍戲的過程中學會了那個職業的精髓。

唐詩詠曾於2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》奪得視后寶座。（江智鶱攝）

唐詩詠更笑指自己連廚房的工作都認識：「我諗係我日常生活中拍戲嘅時候，我真係學到好多好多嘅生活技巧、生活嘅知識。」但做老闆最難其實是要面對很多真實嘅觀眾，而藝人是會比較少的。除了心態上有轉變外，唐詩詠坦言理財方面都有跟著轉變，因為做生意時要有計劃一點，另外是「要有少少大膽嘅思想先得」，因為太保守就會錯過了很多機會。其次就是會留意著市場的變化，因為只要不緊貼就會錯過了機會。

唐詩詠坦言理財方面都有跟著轉變，因為做生意時要有計劃一點。

由藝人到創業，最難的是什麼？

唐詩詠認為不論是做藝人還是老闆都需要一個「助手」：「artist呢就係一個真人嘅助手，創業呢我就好需要一個app。」在創業路上，她可能在忙的時候就會忘掉了一些東西，所以銀行推出的理財app的確為她的工作及生活帶來方便：「當我喺個麪包舖可能整麪包嘅時候，突然間我唔記得過錢，我就即刻可以攞個app出嚟就過數，呢個係我開業到而家我發現係真正最幫到我。」她指因為沒辦法分心太多，所以有這些小幫手就能解決掉這些鎖碎事。

唐詩詠認為藝人又好做老闆也好，都需要一個助手。

唐詩詠創業的想法是未離開舊東家TVB就已經有？還是離開後才有？

唐詩詠坦言是離開後才有這個想法，因為當時她離開TVB後有很多的時間，於是就去學做自己最喜歡的麪包。更直言這是一個機緣巧合，因為如果沒有離開TVB，她就不會有這個想法，而且她覺得在麪包店時是一個非常之美麗的時光：「如果冇離開呢其實我唔會咁樣諗，因為我根本就冇呢個時間去舖頭。」

唐詩詠表示如果沒有離開TVB就唔會有開麪包店嘅想法。。（IG：@natalietong53）

唐詩詠的老師曾經與人合作開麪包店，所以她就突然有開麪包店的想法。唐詩詠大膽向老師提出這個合作：「呢一個嘅想法出嚟嘅時候，你就要畀自己去堅持去做。」之後她就坐言起行，馬上籌備麪包店。唐詩詠指不用彩排舞台劇的時候就會早上先回麪包店：「我就真係同佢哋一齊去整麪包。」

唐詩詠逆市開麵包店，成功突圍！（梁碧玲攝）

唐詩詠最近除了忙麪包店之外，還有就是忙於彩排舞台劇《妻迷》，她表示自己是第一次出演舞台劇，這亦是她另一個新嘗試及挑戰：「其實我覺得同創業一樣，因為舞台劇係一個live嘅形式，咁所以係平時做個live show做一晚就冇咗，依家可能有十幾晚都做緊一樣嘢，咁所以又係另一個我覺得點解我會試咗。」她覺得當自己跳出了一個框框就會有不同的挑戰及嘗試出現。

唐詩詠最近除了忙麪包店之外，還有就是忙於彩排舞台劇《妻迷》。（IG@natalietong53）

今次是唐詩詠第一次出演舞台劇，至於為何會有這個想法時，她就要說到是七年前發生。當年她與Olivia看過這個舞台劇的故事，而且覺得很震撼，所以就記住了這個故事。加上Olivia現在跟她說：「你依家可以做喎！佢話七年前你唔得，七年前佢睇唔到我有嗰個女仔嘅特質，七年後佢就睇到。」至於是什麼特質，唐詩詠表示是「你唔放棄」這種特質。

原來7年前唐詩詠已經有出演舞台劇嘅諗法。

第一次做舞台劇，唐詩詠覺得很難，比以前拍劇還要難，因為不能NG：「我拍戲我有得NG嘛，我依家冇得NG喎，同埋我係永遠都唔會試到嗰個真實嘅情況，因為我哋第一晚就係個live囉。」雖然舞台劇是難度10級跳，但唐詩詠都不放棄去做。