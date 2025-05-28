影后模範夫妻撐枱腳被打擾真實反應曝光　生圖素顏狀態震驚網民

現年53歲的影后袁詠儀 (靚靚) 與同齡的老公張智霖 (Chilam) 由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。而他們夫妻倆都有一個共通點，就是同樣擁有超凍齡樣貌，即使兩人都已經年過半百，卻依然顯得相當年輕，是不老男神女神代表人物。兩人的寶貝囝囝張慕童已長大，今年已經18歲，夫妻倆就多了時間享受二人世界，經常出雙入對，且不時被偶遇。

袁詠儀曬出與老公張智霖合照放閃。(微博圖片)

袁詠儀與張智霖相愛多年。(微博圖片)

張智霖同袁詠儀經常孖公仔參加內地綜藝節目。（袁詠儀微博圖片）

前日有網民於社交網分享了在香港一家烤肉店吃飯期間偶遇袁詠儀與張智霖的合照，以「香港是吃個飯都偶遇明星的地方袁詠儀張智霖」為標題，留言寫道：「吃到一半在玩手機，朋友讓我抬頭看看門口進來袁詠儀和張智霖，我還以為是朋友的玩笑，問了服務員說是真人，我們都激動到看向隔壁不敢再次確定。然後服務員過去和他們打個招呼問詢一下是否可以合照，沒想到一分鐘我們就得到了回應。香港明星就是比我們大陸來的隨和接地氣，我們過去的時候張智霖問我們從哪里來，體驗感太太好，太幸運了，就很幸福的說。」相中可見素顏的袁詠儀與張智霖坐在座位上，讓粉絲坐到他們身旁一起合照，兩人的真實凍齡狀態亦令一眾網民震驚。