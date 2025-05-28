Anson Lo激罕公開卸妝展現素顏真面目　網民大讚唔化妝更靚仔

本地人氣男團MIRROR早前分拆3個小組出歌，之後繼續「分拆」做活動，當中「妹豬組」姜濤、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和李駿傑（Jeremy）於今年3月6日出發到韓國拍攝新一輯團綜《呂濤米Lo Seoul》，並於ViuTV播出。昨晚 (27日) 播出的一集，就有Anson Lo的卸妝片段。他在他的IG story也有分享卸妝一幕。

四位成員一起拍攝《呂濤米Lo Seoul》。

四位成員一起拍攝《呂濤米Lo Seoul》。

昨晚的一集講到，每個成功的男人背後都會有一個默默支持的女人，而MIRROR背後的這個女人當然是他們的經理人黃慧君 (花姐)。花姐由《全民造星》的監製到後來成為他們的經理人，只有她才能打開MIRROR的心扉，與「妹豬組」成員真情對話。當中，Anson Lo就與花姐談及外界對他妝容的批評，以及他的感受。Anson Lo更罕有地即席卸妝，以素顏示人，無懼公開自己的真面目，展現最真實的一面。他還分享了他的獨門護膚心得。

Anson Lo與花姐真情對話。

不少網民看到Anson Lo的素顏都紛紛留言讚他說：「唔化妝都幾好」、「反而咁樣幾好睇喎」、「正正常常咪幾好」、「個個都化妝，但唔係個個都敢當眾卸妝」、「素顏好睇好多」。

Anson Lo卸妝展示素顏真面目。

Anson Lo卸妝展示素顏真面目。

Anson Lo卸妝展示素顏真面目。

Anson Lo卸妝展示素顏真面目。