歐陽震華直播跳騎呢舞被指搵食艱難超尷尬　出奇獲網民讚：好可愛

TVB藝人一向深受內地網民喜愛，有不少藝人近年都將工作重心轉往內地，更進駐內地社交平台。繼日前吳卓羲率領視帝王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高鈞賢組成「TVB港劇男團」現身內地直播綜藝節目《今晚好犀利》後，歐陽震華在節目中復刻《陀槍師姐》和《誇世代》中的經典舞蹈，竟然出奇地獲網民讚可愛。

日前吳卓羲就率領視帝王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高鈞賢組成「TVB港劇男團」在抖音進行直播遊戲節目。（小紅書）

歐陽震華在節目除了唱歌之外，更跳「江南style」及「斧頭幫」搞笑舞步，片段被網民瘋傳，隨即引起熱烈討論。有部分網民認為歐陽震華的舞步好尷尬：「唔係睇到尷尬咁簡單 係佢應該自己都覺得尷尬」、「不能只有我看到」、「搵食艱難」、「足力健老人廣場舞」、「好可憐，要關愛老人，他長得好像我老豆，心疼」。

歐陽震華現身《今晚好犀利》。（小紅書）

歐陽震華在節目中復刻《陀槍師姐》和《誇世代》中的經典舞蹈。（小紅書）

網民話睇到好尷尬。（小紅書）

真係好犀利！（小紅書）

雖然有網民認為歐陽震華跳舞好尷尬，但仍然有大批網民出奇地力撐，更指他身形瘦了不少，凍齡力驚人：「原來他性格這麽好 這麽有趣啊 真不錯」、「歐陽震華感覺還跟以前一樣，都不會老的麽」、「感覺他雖然胖胖的不是什麽帥哥，但是真的是一個好男人」、「真的沒老」、「他狀態好好」、「瘦太多了」、「還是好帥啊」、「他真的保養的很好」、「歐陽老師寶刀未老」、「他好可愛」、「胖胖好可愛」。