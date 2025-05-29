TVB花旦忽然富貴傳被富商力追　收飯局邀約嬲爆：有病睇醫生唔該

現年36歲的蔡潔（Jacky）近年備受力捧，成為TVB當家花旦之一，更從為錢捱麵包成功脫貧到如今佩戴價值48萬的名錶、揸名車，並搬入價值逾千萬的九龍豪宅郝德傑山，非常富貴，曾有傳她獲富商力追，對方更大送名牌衫同手袋，但事後蔡潔就極力否認，強調仍單身。不過蔡潔日前就自爆收到「飯局」邀約，令她嬲爆回應：「有病睇醫生唔該！」

蔡潔（Jacky）近年備受力捧，成為TVB當家花旦之一。（IG@jackykycai）

靚女！（IG@jackykycai）

火速上位！（IG@jackykycai）

火速上位！（IG@jackykycai）

大露背！（IG@jackykycai）

上位神速！（IG@jackykycai）

難得派福利！（IG@jackykycai）

蔡潔在IG限時動態曬出一張WhatsApp對話截圖，相中所見，對方透過WhatsApp聯繫她，並表示從旁人處取得她的電話號碼，問道：「佢想約你，睇下你有冇興趣約食個飯」，不過蔡潔就未有回覆，並寫道：「don't send this rubbish again. 有病睇醫生唔該！」可見她面對此類騷擾十分不滿！

日前蔡潔自爆收到「飯局」邀約，令她嬲爆回應：「有病睇醫生唔該！」（IG截圖）

出席頒獎禮。（IG@jackykycai）

文青Feel。（IG@jackykycai）

文青Feel。（IG@jackykycai）

近年火速上位的蔡潔，曾在節目《星光路上》中坦言演藝事業非常好運，她在2012年參加《墨爾本華裔小姐競選》，一舉奪得冠軍及最上鏡小姐等七個獎項，成為七料冠軍！其後蔡潔憑處女作電影《香港仔》一脫成名，更獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」，但仍一度生活拮据，試過銀行戶口只剩幾十元。不過蔡潔自2018年轉投邵氏後備受力捧，上位神速，除了升呢做女主角之外，更入住千萬豪宅，出入揸靚車，戴名錶，生活富貴！

蔡潔在2012年參加《墨爾本華裔小姐競選》。（IG@jackykycai）

一舉奪得冠軍及最上鏡小姐等七個獎項，成為七料冠軍！（影片截圖）

蔡潔近年在無綫極速上位。（IG@jackykycai）

2022年於《法證先鋒V》首次擔任女主角。

蔡潔在劇集《一舞傾城》中飾演Monica。（IG@jackykycai）

出位。(《一舞傾城》截圖)

入住千萬豪宅。（IG@jackykycai）

空間闊落。（IG@jackykycai）

揸靚車。（IG@jackykycai）