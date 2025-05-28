吳若希自爆曾被靚女邀玩3P一原因唔敢應約　疏遠對方還有後續

撰文：程嵐風
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吳若希（Jinny）昨晚（27 日）在有份主持的TVB Plus節目《奇情谷》，自爆十多年前曾被邀玩 3P 的經過。她透露有位女友人，經常四出獵艷，她說：「成日周圍 flirt 仔，好姣斯躉篤，仲問我有無興趣一齊『wasabi』,即係玩 3P。」

吳若希曾被邀玩3P。
「奇情嘉賓」KB 跟三位谷主合照。

開放程度嚇到兩位男谷主火火和曾展望（GM）驚呼，吳若希接着說：「Wasabi 咁刺激?咁刺激搞唔掂喎，自此之後同呢嗰女仔疏遠咗。嗰女仔係靚嘅，有一日我一位男仔老 best 竟然同我講，佢同個女仔拍緊拖。」吳若希表示當時有點愕然，因為該老 best 其實知道對方的過往，包括邀玩 3P 的舊事在內，她無奈說：「呢個女仔情史非常多，曾經搞過人哋老公，同好多男士有一手，但我作為男仔老 best，佢既然選擇同個女仔一齊，我都要祝福佢，希望佢哋真愛，嗰女仔會改。」

最後事與願違，吳若希繼續爆料：「有一日另一位男友人忽然問我『喂，你老 best 係咪同個女仔散咗喇』，原來佢見到個女仔飲住酒坐另一個男人大髀，呢件事我選擇唔同老 best 講。」直到二人分手，吳若希才舊事重提，但老 best 的反應冷淡：「佢竟然同我講『唔係呀,我信佢㗎』，佢嘅理由係個女仔有將其他男人嘅短訊畀佢睇。」令吳若希大呼無奈。

吳若希化身「奇情嘉賓」,爆「戀愛腦」老 best 往事。
吳若希化身「奇情嘉賓」,爆「戀愛腦」老 best 往事。

昨晚主題為「身邊總有一個戀愛腦」,「花生 Girls」吳文懿（Kate）坐上「Comfort Zone」，談到跟第二任男友的故事。Kate 直言欣賞對方才華，她說：「佢會帶我去沙灘唱自己寫嘅歌，又會分享情史.....」火火聞言即場打斷說：「對唔住，我係情場老手，等我話你聽，只要個男仔同一個識唔係好耐女仔，分享自己情史，100%渣男、騙徒。」接住Kate 描述對方追女仔的手法，完全印證火火所講。Kate 又為圓男友當歌手的夢想，不時為對方課金，她說：「學跳舞、唱歌,打扮又要錢呀。佢畀我個畫面好靚，講到如果上頒獎台，一定會講你個名。」Kate 表示對男友毫不吝嗇，眼中只有對方。最癲是男友跟 Kate 借了 1.8 萬元，跟前女友到日本旅行，還理直氣壯跟 Kate 說：「你知道呀咁又點吖。」

吳文懿坐上「Comfort Zone」自揭「戀愛腦」過往。
Kate 又為圓男友當歌手的夢想，不時為對方課金。
火火一語踢爆渣男特性。

Kate 勇敢站出來表白，為她贏得大量網民支持，有留言表示：「KK 你係超級靚女,努力加油」、「KK 值得更好」、「你是最好的」,有網友提議「GM 追 KK」、「供條仔個樣出來」以儆效尤。

「花生 Girls」葉靖儀(左)、吳文懿(右)。
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