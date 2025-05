吳若希自爆曾被靚女邀玩3P一原因唔敢應約　疏遠對方還有後續

吳若希(Jinny)昨晚(27 日)在有份主持的TVB Plus節目《奇情谷》,自爆十多年前曾被邀玩 3P 的經過。她透露有位女友人,經常四出獵艷,她說:「成日周圍 flirt 仔,好姣斯躉篤,仲問我有無興趣一齊『wasabi』,即係玩 3P。」

開放程度嚇到兩位男谷主火火和曾展望(GM)驚呼,吳若希接着說:「Wasabi 咁刺激?咁刺激搞唔掂喎,自此之後同呢嗰女仔疏遠咗。嗰女仔係靚嘅,有一日我一位男仔老 best 竟然同我講,佢同個女仔拍緊拖。」吳若希表示當時有點愕然,因為該老 best 其實知道對方的過往,包括邀玩 3P 的舊事在內,她無奈說:「呢個女仔情史非常多,曾經搞過人哋老公,同好多男士有一手,但我作為男仔老 best,佢既然選擇同個女仔一齊,我都要祝福佢,希望佢哋真愛,嗰女仔會改。」

最後事與願違,吳若希繼續爆料:「有一日另一位男友人忽然問我『喂,你老 best 係咪同個女仔散咗喇』,原來佢見到個女仔飲住酒坐另一個男人大髀,呢件事我選擇唔同老 best 講。」直到二人分手,吳若希才舊事重提,但老 best 的反應冷淡:「佢竟然同我講『唔係呀,我信佢㗎』,佢嘅理由係個女仔有將其他男人嘅短訊畀佢睇。」令吳若希大呼無奈。

吳若希化身「奇情嘉賓」,爆「戀愛腦」老 best 往事。

昨晚主題為「身邊總有一個戀愛腦」,「花生 Girls」吳文懿(Kate)坐上「Comfort Zone」,談到跟第二任男友的故事。Kate 直言欣賞對方才華,她說:「佢會帶我去沙灘唱自己寫嘅歌,又會分享情史.....」火火聞言即場打斷說:「對唔住,我係情場老手,等我話你聽,只要個男仔同一個識唔係好耐女仔,分享自己情史,100%渣男、騙徒。」接住Kate 描述對方追女仔的手法,完全印證火火所講。Kate 又為圓男友當歌手的夢想,不時為對方課金,她說:「學跳舞、唱歌,打扮又要錢呀。佢畀我個畫面好靚,講到如果上頒獎台,一定會講你個名。」Kate 表示對男友毫不吝嗇,眼中只有對方。最癲是男友跟 Kate 借了 1.8 萬元,跟前女友到日本旅行,還理直氣壯跟 Kate 說:「你知道呀咁又點吖。」

Kate 勇敢站出來表白,為她贏得大量網民支持,有留言表示:「KK 你係超級靚女,努力加油」、「KK 值得更好」、「你是最好的」,有網友提議「GM 追 KK」、「供條仔個樣出來」以儆效尤。