陳慧琳演唱會反應熱烈加開兩場　歌單勁長早兩個月正式閉關排練

有「電音女王」之稱的陳慧琳（Kelly）迎來出道30週年，除了經典舞曲《花花宇宙》、《失憶周末》風靡千禧年代，八場紅館演唱會門票反應熱烈，主辦方宣布加開7月25及26日兩場，門票將於5月29日全線公開發售。

有「電音女王」之稱的陳慧琳（Kelly）迎來出道30週年。（IG@kellychenwailam）

陳慧琳八場紅館演唱會門票反應熱烈，主辦方宣布加開7月25及26日兩場。（梁碧玲攝）

時隔十年再踏紅館舞台！一向追求完美的Kelly已正式閉關，全心投入演唱會準備工作。早前拍攝「紅館萬人結界」預熱短片時，她更捉緊空檔背歌詞、與導演團隊開會，Kelly拿著三吋厚歌詞簿說：「演唱會的歌詞簿已經排好，我花了個多小時，因為不能有錯，錯了要從新排。今次演唱會嘉賓名單已經心裡有數，另外歌單特別長，仲有好多歌要背，是那麼厚一本！好緊張，好怕時間不夠，但我會加油，加油！」而「紅館萬人結界」預熱短片中，「電音女王」Kelly亦整裝待發邁向紅館個唱。

陳慧琳香港演唱會2025

Kelly透露今次香港站《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》將以全新舞台、服裝及全廣東歌單呈現，更邀來陪伴她音樂成長的「super band」助陣，成員包括雷頌德、黃丹儀、Joey Tang及單立文等，誓言帶樂迷穿越「時光結界」，重溫從出道至今的每個重要音樂時刻。7月紅館，我們不見不散！