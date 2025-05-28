林芊妤開心宣布隔6年再成人母 丈夫得知懷孕後反應竟異常冷靜？
撰文：胡凱欣
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現年35歲的藝人林芊妤（Coffee）於2018年下嫁任職銀行的澳洲籍馬來西亞華人翟志榮，兩人婚後育有一子翟德彥（伯伯），一家三口不時在社交網大晒幸福生活，而三人之家即將變成四人了！林芊妤今日（28日）在社交平台發文表示自己再次懷孕，並開心分享丈夫及兒子知道她懷孕的反應，她指影片已經是三個月之前拍下，所以現在開心公布懷孕的喜悅。
日前林芊妤出席活動時，原來已經懷孕，但因為未夠三個月未能公布消息，所以她一直努力收腹，但都有人發現了並向她傳遞祝福。片中林芊妤丈夫知道她懷孕後，反應竟出奇地冷靜，而兒子翟伯伯得知自己當哥哥後，竟帶點生氣地離開鏡頭，難道他怕媽媽的愛被弟妹搶去？
林芊妤全文如下：
我再次懷孕了🙋🏻♀️
而其實在彥彥六歲時我已經*完全*放棄了生小孩的念頭
所以「當你放棄了就自然會有」的道理是真的
另外我發現第二胎真的比起第一胎較難藏著孕肚呢⋯
還記得6年前懷着彥彥六個月當時還有腹肌
但這一次來到懷孕四個月孕肚就已經快藏不住了
加上我經常穿着運動衣
這兩星期發現無論怎樣收腹⋯小腹也有點突突的
前兩天在澳門出席活動因為還沒有公佈懷孕
所以我一整天也在默默收腹的狀態
第二個早上起床腹肌兩邊痛得要命
感覺像做了腹部訓練後的肌肉酸痛一樣
另外⋯我發現你們也實在太⋯厲⋯害⋯
有些已經感覺我懷孕還私訊恭喜我
真的有那麼明顯嗎🤨
我本來是打算早一點告訴大家的
那我就可以放鬆肚皮光明正大做大肚婆
但因為這次懷孕真的發生太多事了
驗血報告也嚇得我一整個月心情也非常低落
我現在依然在驚恐中⋯⋯
不過我最後決定無論如何也要勇敢面對
無論小寶寶能否順利健康出世
我也認為我這次的經歷是很值得分享給大家的
拍了一集YouTube跟大家詳談喔
如果想知道我這幾個月到底經歷了什麼
那就去我的YouTube 看新影片吧～