林芊妤開心宣布隔6年再成人母　丈夫得知懷孕後反應竟異常冷靜？

現年35歲的藝人林芊妤（Coffee）於2018年下嫁任職銀行的澳洲籍馬來西亞華人翟志榮，兩人婚後育有一子翟德彥（伯伯），一家三口不時在社交網大晒幸福生活，而三人之家即將變成四人了！林芊妤今日（28日）在社交平台發文表示自己再次懷孕，並開心分享丈夫及兒子知道她懷孕的反應，她指影片已經是三個月之前拍下，所以現在開心公布懷孕的喜悅。

林芊妤今日在社交平台發文表示自己再次懷孕。(ig圖片)

林芊妤開心分享丈夫及兒子知道她懷孕的反應。(ig圖片)

日前林芊妤出席活動時，原來已經懷孕，但因為未夠三個月未能公布消息，所以她一直努力收腹，但都有人發現了並向她傳遞祝福。片中林芊妤丈夫知道她懷孕後，反應竟出奇地冷靜，而兒子翟伯伯得知自己當哥哥後，竟帶點生氣地離開鏡頭，難道他怕媽媽的愛被弟妹搶去？

林芊妤兒子翟伯伯得知自己當哥哥後，竟然帶點生氣的離開鏡頭。(ig圖片)

片中林芊妤丈夫知道她懷孕後，反應竟然出奇的平靜。(ig圖片)

林芊妤全文如下：

我再次懷孕了🙋🏻‍♀️

而其實在彥彥六歲時我已經*完全*放棄了生小孩的念頭

所以「當你放棄了就自然會有」的道理是真的

另外我發現第二胎真的比起第一胎較難藏著孕肚呢⋯

還記得6年前懷着彥彥六個月當時還有腹肌

但這一次來到懷孕四個月孕肚就已經快藏不住了

加上我經常穿着運動衣

這兩星期發現無論怎樣收腹⋯小腹也有點突突的

前兩天在澳門出席活動因為還沒有公佈懷孕

所以我一整天也在默默收腹的狀態

第二個早上起床腹肌兩邊痛得要命

感覺像做了腹部訓練後的肌肉酸痛一樣

另外⋯我發現你們也實在太⋯厲⋯害⋯

有些已經感覺我懷孕還私訊恭喜我

真的有那麼明顯嗎🤨

我本來是打算早一點告訴大家的

那我就可以放鬆肚皮光明正大做大肚婆

但因為這次懷孕真的發生太多事了

驗血報告也嚇得我一整個月心情也非常低落

我現在依然在驚恐中⋯⋯

不過我最後決定無論如何也要勇敢面對

無論小寶寶能否順利健康出世

我也認為我這次的經歷是很值得分享給大家的

拍了一集YouTube跟大家詳談喔

如果想知道我這幾個月到底經歷了什麼

那就去我的YouTube 看新影片吧～

