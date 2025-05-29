64歲全能藝人宣布進駐小紅書　風趣介紹自己：你都唔知我係邊個

現年64歲的藝人鍾志光（鍾仔）昨日（27日）突然進駐內地社交平台「小紅書」，既是演員又是體育評述員的鍾志光，最近為人認識的一定是於《愛回家．開心速遞》中飾演「佳叔」。

鍾志光最近為人認識一定是於《愛回家．開心速遞》中飾演「佳叔」。（影片截圖）

鍾志光為無綫主持巴黎奧運節目。(節目截圖)

鍾志光昨日在社交平台分享影片並寫下：「我是中國香港藝人鍾志光，我來小紅書啦！！小紅書的朋友們大家好！我是中國香港演員主持人體育評述員愛回家之開心速遞的佳叔鍾志光。以後我會在這裡跟大家分享我的工作和生活日常，希望大家多多Like我。」他一發文已經有過千網民留言，並表示對其「佳叔」印象甚深。

鍾志光昨日在社交平台分享影片。(小紅書圖片)

鍾志光片中亦有向網民介紹自己：「好朋友就話，喂有本書好正，咩書啊？原來叫小紅書。」他風趣幽默的開場白令人甚為歡喜，之後他又說：「但係原來呢度要同人講下嘢，同大家say吓hello，或者再提醒啲記憶畀大家，有冇睇《反黑英雄》嗰套劇啊？我咪戴sir囉，再講你都唔知啊？喂，奧運呢，你又記唔記得啊？奧運我就梗係坐喺度同大家講，各位觀眾，歡迎大家嚟欣賞奧運，喂，仲有世界盃喎，我講咗咁多，你都唔知我係邊個？唔係吓話，嗱！唔緊要，我嚟咗小紅書㗎喇，以後我會同大家多啲傾吓偈，將啲生活點滴啊，工作情況呢，po畀大家睇吓，咁大家睇多啲，咪知我係邊個囉。」

鍾志光片中亦有向網民介紹自己。(小紅書圖片)

鍾志光風趣幽默的自我介紹令人甚為歡喜。(小紅書圖片)

鍾志光在1980年代入行，早前為TVB體育節目評述員，近年多出演電視劇，而「佳叔」一角形象深入民心，所以不少人已經直呼他做「佳叔」。而鍾仔亦是少數擁有極高學歷的演員，他先後獲得葛量洪教育學院體育文憑、香港公開大學人文學科榮譽學士、香港大學中國語言及文學碩士及香港中文大學哲學文學碩士，並於2024年獲香港教育大學頒發榮譽院士銜。今年年初鍾志光更獲頒「萬千星輝演藝人大獎」，可見他於演藝圈的貢獻甚深。

鍾志光獲教大頒發榮譽院士銜。（資料圖片）