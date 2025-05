林峯爆老婆都識椅子舞　網民召喚徐子珊做嘉賓：佢真係失蹤人口

完騷後,古天樂都有到後台,但未有接受訪問。(陳順禎攝)

林峯一連七場《Go With The Flow》演唱會今晚(28日)來到尾場,除成功邀請古天樂擔任嘉賓外,又一齊在台上唱《天命最高》、《今期流行》,之後古天樂再solo《男朋友》,連林峯都笑言自己「得咗」。而《Let’s Get Wet》了7晚的周秀娜,跳到最後將外套脫下,終極大解放又一之掀起全場高潮。

林峯得知有fans相機鏡頭被偷走,他表示是意外,又叮囑大家要小心財物。

對於有fans投訴投訴紅館播假新聞,林峯表示「Man姐有劇播時,係咪日日都要畀人投訴?」 (陳順禎攝)

完騷後,林峯接受訪問時表示台前幕後都因為古天樂的到來而感到十分興奮,連樂隊都因為彈奏《天命最高》而成就解鎖,問到如何報答古老闆,林峯表示交出最好的工作態度,又爆古天樂其實十分喜歡唱歌:「佢好enjoy舞台,我哋第一次舞台合作,唔代表私下無唱過歌。(佢飲歌係《天命最高》?)佢鍾意唱校長啲歌。」

林峯話老婆都識「表櫈舞」。(陳順禎攝)

林峯又指揀《天命最高》很大程度是因為新戲《尋秦記》快將與大家見面,希望可以喚起大家回憶,而對於古天樂在台上提到的4大傳聞之一:林峯對張櫈做愛,林峯認為跳舞不一定密集,最緊要有人記得,當他聽到傳媒表示「好腰好腎好男人」,他即笑笑口,又表示會約Tim@Dear Jane一齊切磋同交流。「其實有技術,我以前泳隊,識游蝶式就唔太難。(老婆畀幾分?)我老婆都識,佢跳舞都叻。」

林峯表示一早知伍允龍有新戀情,又話有份鑑定。

而對於今次個唱沒有太騷肌,林峯表示不想太刻意,又話自己找了不少人「玩櫈」,算是福利一種。而講到另一位嘉賓鍾嘉欣 ,林峯表示因知道對方剛好返香港有工作,加上不少網民呼喚。「佢真係無變,keep到咁好嘅初心,我覺得好好。(有網民都召喚徐子珊)真係失蹤人口嚟架喎,我同卓羲都話唔知唔知佢去咗邊。」

周秀娜坦言第一晚因太緊張而表現未夠好,連睇片勇氣都無。(陳順禎攝)