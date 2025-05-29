林峯爆老婆都識椅子舞　網民召喚徐子珊做嘉賓：佢真係失蹤人口

完騷後，古天樂都有到後台，但未有接受訪問。（陳順禎攝）

林峯一連七場《Go With The Flow》演唱會今晚（28日）來到尾場，除成功邀請古天樂擔任嘉賓外，又一齊在台上唱《天命最高》、《今期流行》，之後古天樂再solo《男朋友》，連林峯都笑言自己「得咗」。而《Let’s Get Wet》了7晚的周秀娜，跳到最後將外套脫下，終極大解放又一之掀起全場高潮。

林峯得知有fans相機鏡頭被偷走，他表示是意外，又叮囑大家要小心財物。

對於有fans投訴投訴紅館播假新聞，林峯表示「Man姐有劇播時，係咪日日都要畀人投訴？」 （陳順禎攝）

完騷後，林峯接受訪問時表示台前幕後都因為古天樂的到來而感到十分興奮，連樂隊都因為彈奏《天命最高》而成就解鎖，問到如何報答古老闆，林峯表示交出最好的工作態度，又爆古天樂其實十分喜歡唱歌：「佢好enjoy舞台，我哋第一次舞台合作，唔代表私下無唱過歌。（佢飲歌係《天命最高》？）佢鍾意唱校長啲歌。」

林峯話老婆都識「表櫈舞」。（陳順禎攝）

林峯又指揀《天命最高》很大程度是因為新戲《尋秦記》快將與大家見面，希望可以喚起大家回憶，而對於古天樂在台上提到的4大傳聞之一：林峯對張櫈做愛，林峯認為跳舞不一定密集，最緊要有人記得，當他聽到傳媒表示「好腰好腎好男人」，他即笑笑口，又表示會約Tim@Dear Jane一齊切磋同交流。「其實有技術，我以前泳隊，識游蝶式就唔太難。（老婆畀幾分？）我老婆都識，佢跳舞都叻。」

林峯表示一早知伍允龍有新戀情，又話有份鑑定。

而對於今次個唱沒有太騷肌，林峯表示不想太刻意，又話自己找了不少人「玩櫈」，算是福利一種。而講到另一位嘉賓鍾嘉欣 ，林峯表示因知道對方剛好返香港有工作，加上不少網民呼喚。「佢真係無變，keep到咁好嘅初心，我覺得好好。（有網民都召喚徐子珊）真係失蹤人口嚟架喎，我同卓羲都話唔知唔知佢去咗邊。」

周秀娜坦言第一晚因太緊張而表現未夠好，連睇片勇氣都無。（陳順禎攝）