伍允龍女友李蔓瑩被揭超多黑歷史！直認雙性戀與楊天命有神秘關係
撰文：袁汎煌
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現年47歲的伍允龍自從與秘戀8年的鍾嘉欣分手後一直未有再公開過新戀情，入行以來半紅不黑，直至去年才憑電影《九龍城寨之圍城》扮演奸角「王九」一角而人氣急升，他靠精湛演技及斯文外表成功圈粉。感情生活一直低調，之前曾跟劉佩玥傳緋聞，但就沒有公開認愛，直至日前他終於親自證實與細自己13年「宅男女神」李蔓瑩（Renee）的戀情！
伍允龍認女朋友係李蔓瑩Renee
對於新戀情，伍允龍回覆《01娛樂》說：「各位傳媒朋友大家好，好多謝大家最近嘅關心，噚晚同我一齊出席演唱會嘅，係我女朋友Renee，亦都係較早前一齊去迪士尼玩嘅朋友，最近透過朋友介紹認識開始拍拖，希望嚟緊大家都俾多啲時間同空間我哋，多謝大家！」而Renee曾坦言自己是雙性戀，曾與TVB體育主持鄺家銘(阿占)拍拖，其後再跟同性富貴髮型師Joe拍拖4年，不時在社交網高調放閃。去年，Joe卻突然在IG寫道：「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知，唔好太低b」。不過未幾又刪文，Renee即被冠上「搭上人夫」之名。之後又有網民爆出其實Renee一早有前科，Joe和Renee拍拖之前，其實也是有正印女朋友的。
楊天命指李蔓瑩Renee是契女
而楊天命去年公開指Renee是他的契女：「我哋10年前已經上咗契，但我哋冇話比人知，因為10年前有朋友介紹，我話我發覺同你有少少似，如果我生個女應該同你咁靚，佢話係呀，我哋鼻哥都好長，都幾似。」而楊天命就批Renee將於去年遇上真命天子：「做老豆都希望你今年搵到好人家。」
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