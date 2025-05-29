王君馨宣布順利誕女Audrey　因一事突決定轉軚自然分娩非剖腹

38歲的王君馨（Grace）於2016年與銀行家老公Daniel結婚，2021年離巢TVB後從演員轉型成獨立歌手，並與好友開設Youtube頻道。王君馨去年底宣布懷孕，今日（29日）在IG報喜，表示女兒Audrey已順利出生。

王君馨去年底宣布懷孕，今日（29日）在IG報喜，表示女兒Audrey已順利出生。（IG@gwgurlie86）

王君馨去年底宣布懷孕，今日（29日）在IG報喜，表示女兒Audrey已順利出生。（IG@gwgurlie86）

王君馨曝光女兒靚樣。（IG@gwgurlie86）

王君馨發文表示囡囡已順利出生，透露自己原本選擇剖腹，但產前四個月轉軚，決定自然分娩，她說：「Our Beloved Daughter is born! 成個過程太奇妙了，一直以為自己會係嗰種事業型女士，一定開刀，一定揀日子，一定餵奶粉，但呢九個月入邊，同佢培養嘅感情，BB好似同我講媽媽你得㗎，讓我變得勇敢，讓我做多了research，讓我想喺我嘅能力範圍，將最好的都給她，多謝Dr. Grace Wong 給我信心，冇錯，真的是同一個英文名，讓我喺最後嗰四個月，改變了我的選擇，最後真的可以成功，自然生了我們的寶貝女兒。Audrey Chang 💖」

王君馨透露自己原本選擇剖腹，但產前四個月轉軚，決定自然分娩。（IG@gwgurlie86）

她又說：「她很特別的，一定要過咗12am，讓自己的生日，黐住爸爸的生日，俾啲個kiss kiss Daddy，唔知以後係咪真係“Daddy’s girl”」

王君馨一家三口都是五月出生！（IG@gwgurlie86）

同時，王君馨又對醫護人員表達謝意：「仲要感謝仁安醫院 Crystal, Florence, Mok姑娘 陪我渡過10幾個鐘頭的接生過程，Dr. Lau Shing Chi 照顧女女，11樓所有的護士們同清潔姐姐非常照顧我們，所有教我breastfeeding的姐姐, 同所有醫院的醫護人員的悉心照顧！」她又希望上帝一直帶領她做好媽媽，很期待一直見證著女兒長大。