姚子羚久未有拍劇　躋身上流社交圈與名媛薛幼妮豪宅包粽

現年44歲的TVB花旦姚子羚久未有拍劇，她透露有劇在身，現正等待開劇：「我冇辦法，但要審批同劇本，一直延遲。」等劇開期間，她除了與徐少強和雪梨的兒子、現年42歲的「星二代」徐偉棟過從甚密，疑似發展姊弟戀外，她亦開始積極躋身上流社交圈 。

姚子羚與來自台灣的嘉凡娛樂主席薛幼妮（Amanda）。

日前，她一向熱心公益的名媛薛幼妮、著名模特何紫綸及吳彥霖等於端午節前夕一同參與溫馨的包粽活動，並將親手製作的愛心粽贈予「樂信慈善兒童遊戲治療中心」，為推動兒童情緒及精神健康盡一份心力。 四位美女齊聚一堂，從準備食材到細心包裹粽子，每一步都親力親為。Amanda更現場指導好友們包粽技巧，展現出對美食的專業與熱情。身為美食專家的Amanda對烹飪極有研究，今次特別精心調配粽子材料，選用優質健康食材，親自調味，包製出既美味又營養的愛心粽。Amanda透露：「今年我將會推出美食美酒相關書籍，希望將更多健康美味的飲食理念分享給大家。」

好好味咁！

地方好豪華！

做善事！

落力包！

姚子羚近年除了活躍於影視圈，亦積極參與公益活動。身為愛狗人士的她，這次將對毛小孩的愛心延伸到兒童身上。何紫綸雖然是第一次嘗試包粽子，但為了孩子們特別認真學習每一個步驟。吳彥霖也表達了對樂信基金會工作的支持，並呼籲大眾共同重視兒童心理健康。 她們以實際行動展現關懷，將傳統節慶的溫暖轉化為對兒童心理健康的實質支持。她們親手包裹的每一顆粽子，不僅傳承了端午的文化意涵，更承載著對下一代成長的深切期許。

姚子羚被問到與徐偉棟的戀情時，她即「笑晒口」。(梁碧玲 攝)

姚子羚更大讚徐偉棟是一個單純的男孩。(梁碧玲 攝)