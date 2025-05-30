性感尤物將於歐洲舉辦微電影節　升呢做監製曾三度踏上康城紅地氈

剛剛過了37歲生日的崔碧珈（Anita），2014年憑電影《辣警霸王花》正式出道，其後憑在《喜愛夜蒲2》中的火辣演出而為人熟識，她亦曾推出寫真集，因驕人身材而令觀眾留下深刻印象。近年崔碧珈歌影視三棲發展，並將工作重心轉往海外，更愈戰愈勇，日前她就公布喜訊，宣布旗下公司將會在歐洲舉辦微電影節！

崔碧珈身材出眾。（IG@anitachui）

崔碧珈被兩名霸王花夾攻踩她胸部，真慘！

崔碧珈身材出眾。（IG@anitachui）

因驕人身材而令觀眾留下深刻印象。（IG@anitachui）

因驕人身材而令觀眾留下深刻印象。（IG@anitachui）

身材出眾。（IG@anitachui）

因驕人身材而令觀眾留下深刻印象。（IG@anitachui）

性感！（IG@anitachui）

從不吝嗇大曬好身材。（IG@anitachui）

崔碧珈寫道：「好開心終於可以同大家分享我的公司『高影娛樂』將於每年5月在歐洲摩納哥的蒙地卡羅舉辦『高影國際微電影節』，而明年2026將是第一屆。同時亦很榮幸能夥拍港漫始祖上市公司『文化傳信』，與文傳的董事總經理關健聰先生一起繼續中西文化交匯並且宣揚香港漫畫文化。所有詳情細節將於今年9月在當地舉行實體記者招待會公布☺️」

崔碧珈宣布旗下公司將會在歐洲舉辦微電影節！（IG@anitachui）

Deep V！（IG@anitachui）

好Fit。（IG@anitachui）

崔碧珈形象性感。（IG@anitachui）

崔碧珈身材出眾。（IG@anitachui）

崔碧珈坐頭等艙豪遊杜拜。（IG@anitachui）

參演兼監製法國意大利合拍電影《FOLLIA》。（IG@anitachui）

出身小康之家的崔碧珈，從小獲父母栽培，13歲獲得英國皇家音樂學院鋼琴八級資歷，其後赴英國留學，2012年在謝菲爾德大學（The University of Sheffield）讀碩士期間放假回港，獲金牌經理人黃柏高（Paco）賞識簽約成為旗下藝人，她決定放棄學業並留港發展演藝事業，曾拍攝多部電影，以性感形象見稱。2018年崔碧珈首次踏足康城影展，並參演兼監製法國意大利合拍電影《FOLLIA》，成為首位參與製作法國電影的華人！同年崔碧珈創立高影娛樂有限公司，參與不同的影視出品和製作。近年崔碧珈頻頻飛歐洲工作，又獲Hermès邀請出席巴黎時裝周，更曾三度登上康城影展紅地氈，相當犀利！

3歲開始學鋼琴。（IG@anitachui）

2018年崔碧珈首次踏足康城影展。（IG@anitachui）

崔碧珈近年轉向歐美市場發展，更踏上康城紅地氈。（IG@anitachui）

2019年再度出席康城影展。（IG@anitachui）

2023年5月與法藉電影團隊現身法國康城。（IG@anitachui）

出席第45屆莫斯科國際電影節。（IG@anitachui）

獲Hermès邀請到法國睇Hermès 2023春夏時裝騷。（IG@anitachui）

全身的衫褲鞋都是由Hermès提供！（IG@anitachui）