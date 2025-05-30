型爆神顏男神食肆被偶遇任影唔嬲　與天后女友密遊叉電後容光煥發

謝霆鋒上月相隔25年再在香港舉行個唱，亦成為首位登啟德主場館舉行演唱會的華人歌手，一連四場掀起全城熱話，不僅吸引大批粉絲及圈中藝人捧場，就連兩位兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus），以及近年鮮有在港公開露面的女友王菲，也現身支持。而在男友演唱《玉蝴蝶》時，王菲更情不自禁隨音樂起舞，十分陶醉。

謝霆鋒成為首位登啟德主場館舉行演唱會的華人歌手。（IG@chefnicookies）

個唱掀起全城熱話。（IG@chefnicookies）

謝霆鋒唱《玉蝴蝶》時，王菲在台下跳舞，十分投入。(小紅書)

而在剛剛過去的「520」這個甜蜜日子，有網民在日本機場偶遇謝霆鋒和王菲，兩人並肩而行，一路有講有笑，謝霆鋒還幫女友孭背囊，Sweet到爆。至近日，密遊回來的謝霆鋒，在內地長沙一間食肆用餐時被食客野生捕獲，網民近距離見到男神，激動寫道：「啊啊啊！長沙吃飯遇到謝霆鋒啦，跟霆鋒的距離只有3cm ！太幸運了吧！」該網民更公開與男神同款菜式，原來霆鋒都幾食得辣。

謝霆鋒與王菲自復合以來都很低調，一直都沒有主動放閃，但5月20日當日竟然被網民捕捉到二人一同出遊。(小紅書圖片)

謝霆鋒仲幫女方王菲孭背囊。(小紅書圖片)

密遊回來的謝霆鋒，在內地長沙一間食肆被食客野生捕獲，從他面上可見到四個字：容光煥發。（小紅書截圖）

大家見到男神，瘋狂上前集郵。（小紅書截圖）

而在網民分享的照片中，謝霆鋒打扮低調貼地，頭戴Cap帽，身穿灰色襯衫和優閒褲，把墨鏡掛在領口，但即使如此，仍難掩星味。而剛同女友旅行叉足電的他狀態極佳，素顏上陣仍容光煥發的樣子，臉部下顎線條明顯，顏值爆燈。面對食客瘋狂上前集郵，謝霆鋒都來者不拒，非常親民，最後更疑怕造成混亂，用膳後戴回口罩從後門離開。網民除了羨慕現場食客可近距離與謝霆鋒接觸外，還留言大讚：「素顏真抗打 這哪是45+的人啊」、「吃了防腐劑啊。」、「他怎么保養的那麼好」、「我鋒哥狀態太好了 逆生長」。

任影唔嬲。（小紅書截圖）

影完又影。（小紅書截圖）

謝霆鋒疑怕造成混亂，用膳後戴回口罩從後門離開。（小紅書截圖）

謝霆鋒同款菜式，全是辣。（小紅書截圖）

謝霆鋒出名皮膚好，他曾在2018年接受商台節目《口水多過浪花》鄭裕玲（Do姐）的訪問時，斬釘截鐵說：「我唔化妝㗎！我從來…我就算做節目都唔化妝，我唔鍾意！」Do姐帶點疑惑問：「做戲化妝啦啩？」霆鋒回答：「唔化！我除咗特技化妝，同埋好多血嗰啲妝之外，我未化過妝，我唔肯㗎！」 Do姐驚訝下再追問：「靚仔如你，都可能有少少斑、少少freckles（雀斑），都要遮㗎嘛？你唔理？由得佢？」但霆鋒堅持：「唔可以…我又覺得男仔要似返個男仔！我又唔可以男仔太過濃妝。」

2018年霆鋒接受Do姐訪問，解釋點解唔化妝。（鄭裕玲ig）

趙薇曾喺節目上讚霆鋒皮膚好好。（《中餐廳》節目截圖）

容祖兒和蔡卓妍（阿Sa）均曾公開表示十分羨慕謝霆鋒的皮膚狀態極佳。（《因為是朋友呀》微博圖片）

趙薇也曾在內地綜藝節目《中餐廳》力證謝霆鋒不化妝：「謝霆鋒演任何戲，做任何工作，他從來不化妝的，他皮膚也真的很好。」不過，謝霆鋒不願意化妝，曾令經理人霍汶希（Mani）非常頭痛：「他連上綜藝都素顏，我請個化妝師幫他吸油而已，他都不讓，他不讓人碰他的臉，眉毛也不讓，他最給面子也只能是我去幫他吸吸油！」容祖兒和蔡卓妍（阿Sa）均曾公開表示十分羨慕謝霆鋒的皮膚狀態極佳。