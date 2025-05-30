林景程搵錢冇受幕前工作減少而影響　自爆收入好多份家人都唔知

藝人林景程昨日（29日）出席「職安健常識問答比賽2025總決賽名人邀請賽」，活動間林景程接受《香港01》訪問時被問到於年初奪得「最佳男配角」後，工作有否因此而增加，他卻表示與之前沒有太大的分別。林景程透露工作沒有增加，現在在等一部劇開拍：「個劇都仲未開咁所以就一路等緊佢。」但就未能透露在等哪一部劇，不過表示這部與內地的合拍劇。

林景程接受《香港01》訪問時被問到於年初奪得「最佳男配角獎」後，工作有否因此而增加，他卻表示與之前沒有太大的分別。(胡凱欣 攝)

林景程年初奪得「最佳男配角獎」後工作量沒有因此而增加。（陳順禎攝）

對於早前有藝人指現在TVB的已經很少自家製作的劇集，多為與內地的合拍劇，以致工作機會減少。林景程就表示現今的情況是藝人都要去適應，與之前的模式已經有別：「因為的而且確係開劇嘅量係少，尤其係我入嚟TVB嘅時候，嗰陣時對我嚟講都係一個黃金期，入到去即係同一時間，可能有四套五套咁樣，即係三四套同一時間開。」

林景程就表示現今的情況是藝人都要去適應，與之前的模式已經有別。(胡凱欣 攝)

林景程坦誠表示劇的量是少了一點，但「每個製作其實都大型咗。」他指因為製作大了，所以質素都有提高。這個情況出現，所以演員都要調整：「即係開工嘅時候梗係珍惜個機會啦，冇嘅時候究竟要做啲咩去令到自己可以，進修又好或者係沉澱一下又好乜都好。」而林景程在這個等候的時間，除了進修及沉澱外，更有另一份工作物理治療師，他更指物理治療師並不是副業，皆因演員與物理治療師他都覺得是正職：「等緊嘅時候我都會做返物理治療嘅工作。」

林景程指因為製作大了，所以質素都有提高。(胡凱欣 攝)

至於少開了劇，收入是否很大影響，林景程坦承影響不太：「坦白講我個收入係好多份。」原來是他有時物理治療那邊少了，TVB這邊就會多一點，到TVB少時物理治療那邊又會多一點，所以收入兩邊來來去去。他透露現在TVB工作少了：「好似而家呢段時間可能影響少咗，做多咗物理治療。」他更自嘆是辛苦命。

至於少開了劇，收入是否很大影響，林景程坦承影響不太。(胡凱欣 攝)

有時收入少了家人會否有投訴時，林景程直指給家人的是固定的價錢，所以即使賺得多家人也不知：「我頂多就自己收收埋埋咁樣，其實佢哋又冇乜投訴嘅，佢哋好滿意而家。」他表示都得知現在都有很多人「冇工開」，但自己就未去到這個情況，只是一直在等工作機會，而他更嘗試過9個月至1年沒有工作，雖然這個情況已經是他出道初期，但就令他找到自己的生模式。

林景程直指給家人的是固定的價錢，所以即使賺得多家人也不知。(胡凱欣 攝)

林景程更把兩份的工作形容為「兩個情人」：「即係當係有兩個情人喺度，我而家就補償畀呢個情人先，遲啲即係佢一開劇嘅時候就補唔到呢邊㗎啦。」他更感動當年有9個月沒有工作，才令他找到這一個生存模式，平衡自己的收入。

林景程更把二份的工作形容為「兩個情人」。(胡凱欣 攝)

林景程口中的生存模式他亦有一套心得，他指出在這個圈子並不是一下子就能讓人見到，所以就需要時間去磨練：「如果我唔係咁好彩嘅人，咁我就要浸十年八年，咁你要浸十年八年，你都要維持住可能突然間半年九個月無嘢做。咁你就一定要揾個方法處理，你處理到你先可以畀你可以喺呢個圈度更加浸得耐，咁你先有機會可以上去。」