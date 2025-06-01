專訪｜崔錦棠天生右耳缺半截　被老師當眾羞辱：耳仔咁都唔讀書

藝人崔錦棠（Tony）近年最入屋的角色是《愛·回家之開心速遞》的「接龍Andy」。他做藝人前曾是體育記者及主持，跳糟到無綫後一度躍升為「一人之下」的總編輯，卻因體育台與新聞組合併，崔錦棠天堂跌入地獄，時任戲劇部總監曾勵珍（珍姐）雪中送炭，起用崔錦棠做演員，更安慰崔錦棠：「你養兩個細路呀，好好哋做啦！」崔錦棠「打腫塊面」上，乖乖聽珍姐話染黑一頭金髮。而天生右耳有缺陷的他，曾因拍劇要露出右耳生起自我懷疑，後在已故曾偉權監製的鼓勵下釋懷，從此不怕露出右耳見人。

錄製：黃浩宏

剪接：麥超億

旁白：林通賢



崔錦棠。（資料圖片）

崔錦棠曾因右耳自卑。（網上圖片）

崔錦棠與《愛回家》演員關係融洽。。（網上圖片）

曾因右耳被老師當眾羞辱 曾偉權安慰釋懷

崔錦棠天生右耳沒有上面半截耳朵，只有耳珠，他小時候因讀書成績不佳，曾被小學老師當住全班同學面前羞辱：「佢話：『崔錦棠你又唔交功課，你隻耳仔都已經咁樣㗎啦，你仲要唔俾心機讀書！』」出來社會工作後，崔錦棠習慣用頭髮遮掩缺陷。直至拍電視劇《天命》，監製叫崔錦棠剃頭，他問監製：「我剃頭，咁我隻耳你唔介意咁樣出嘅？」監製稱不介意，令崔錦棠開始露出右耳拍劇。惟崔錦棠對缺陷仍耿耿於懷，更懷疑自己不適合做演員。一次與曾偉權、關永忠監製聚會，想不到前者一番說話，使崔錦棠動容釋懷。他說：「有次出嚟踢完波我同關永忠講『我隻耳仔咁樣』，咁啱佢約完我之後約咗曾偉權，權權嚟到，忠哥同曾偉權講：「嗱你話啦，做演員隻耳仔咁有冇問題？』權權話：『不如我同你講件事，大家都知呂良偉有條疤痕，佢當時好介意，但最後條疤痕做咗佢特色囉！」崔錦棠聽後眼濕濕，多年來對曾偉權仍心懷感激。

崔錦棠拍《天命》要露出右耳。（受訪者提供圖片）

崔錦棠指自己在《天命》後才開始讓自己的耳朵曝光幕前，但坦言自己盡量用左邊面見人。（TVB）

曾偉權（資料圖片）

憶「接龍劉德華」起源

崔錦棠拍了首部劇集《實習天使》後，多演律師醫生、紀律部隊成員，角色沒有太大發揮。珍姐拍板《愛回家》開拍，崔錦棠雀屏中選。崔錦棠自認與劉德華頗有緣分，除了受劉德華主演的《奔向太陽》啟發開始長跑之路，他憶述曾看處境劇王祖藍演角色「樓華」印象深刻，而「劉德華」一名亦崔錦棠成功入屋。當時崔錦棠戲中只叫「Andy」，一集因劇情需要須填中文名，「（戲中）員工要填報名表，要影住填表，要填姓先嘅，咁姓劉，我就寫劉德華啦！」

崔錦棠與樊亦敏。（受訪者提供圖片）

崔錦棠扮女人。（受訪者提供圖片）

曾為《愛回家》戲分少氣餒

崔錦棠當初被珍姐欽點入《愛回家》，他笑言相當興奮：「嗰陣聽講入處境劇發達㗎嘛！啲前輩買樓㗎嘛！我記得嗰陣入化妝間見到大小姐（林淑敏）同同事慶祝話：『好耶！我哋入咗處境劇！』」豈料拍了一、兩個月都沒有崔錦棠戲分，一度使他氣餒，他說：「50集拍咗一集，又成個月冇我份，60集又出一次，去到100集就多啲啦。」

幸得好友「肥仔聰」林子聰私下為崔錦棠惡補演喜劇技巧，他說：「佢教我喜感，佢話不妨立體啲、誇大少少。」因而令崔錦棠成功塑造了Andy抵死又無底線的性格：「初期Andy俾大小姐鬧係彎腰到90度，大小姐叫我走，都唔起身，90度退後閂門走，可能咁樣俾到少少印象觀眾。」崔錦棠憶述第一次演出喜感，連導演都笑，「入房俾大小姐鬧，佢叫我揸架200靚車去接Mandy（謝芷倫飾），我專登度咗揸住條鎖匙，好似IQ博士咁好俊朗呀嘛，我話：『今晚將你交俾我。』仲擺埋個心出嚟。」崔錦棠笑言：「諗唔到最後以諧星嘅形象令觀眾記得。」

崔錦棠《愛回家》演Andy入屋。（資料圖片）

肥仔聰。（電影劇照）

崔錦棠想不到憑諧星形象入屋。（受訪者提供圖片）

崔錦棠想不到憑諧星形象入屋。（受訪者提供圖片）

崔錦棠想不到憑諧星形象入屋。（受訪者提供圖片）

崔錦棠以往多演醫生律師及紀律部隊。（受訪者提供圖片）