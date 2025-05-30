紫川之光明王劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《紫川之光明王》陸劇又名(紫川)，改編自同名小説。有田良良作為編劇，張萌、衛立洲為執導，由楊旭文、劉宇寧、蔡卓音領銜主演的一套以古代權謀為題材的電視劇。今季繼續沿用上一季班底，承接《紫川・光明三傑》的劇情，延續三兄弟的家族保衛戰。楊旭文繼《唐朝詭事錄》演技再次突破，劉宇寧的《折腰》最近亦大受歡迎，不知今次會否刷出更亮眼的火花呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

网剧紫川@Weibo

《紫川之光明王》電視劇情大綱

西川大陸裡四分五裂，戰火紛飛，紫川與北族兩大家族各據一方，當中流風與林氏兩大家族對紫川貪狼虎視。北族氣勢洶洶，進攻紫川，紫川秀（楊旭文 飾）作為紫川家族中的年輕領袖，聯手結義兄弟帝林（劉宇寧 飾）、斯特林（張銘恩 飾），勇赴前線，抵抗外敵。然而，北族攻勢兇猛，紫川因連年征戰元氣大傷，根基不穩，被迫議和，割讓遠州以求平息戰亂。怎知，在返回途中，紫川秀陷入北族的離間計，被紫川家族君長紫川參星剝奪姓氏並逐出家族，走投無路之際，紫川秀率領忠心的秀字營兵士，流浪遠州，自立門戶，重建當地民生，抵禦北族的殘酷統治，深得民心，遂得遠州「光明王」的封號。

雖然紫川秀長年漂泊，但他並沒有忘記自己的身份，歷經千辛萬苦，終於收復遠州全境，使遠州各族能擺脫奴役的命運，洗淨冤屈，重獲真正的自由與和平。與此同時，帝都頻傳光明王紫川秀大敗北族，成功收復遠州，洗雪多年屈辱。飽經風霜，紫川秀從無憂無慮的熱血少年，成長為心繫家國、胸懷大義的領袖，他的事跡傳頌西川大陸，使人敬佩。

《紫川之光明王》播出時間｜最新追劇日曆

《紫川之光明王》電視劇幾時播?《紫川之光明王》一共有40集，由愛奇藝、騰訊視頻播放，5月30日起，VIP會員每日18:00更新2集，非會員每日18:00轉免1集(首日VIP4集，免費2集)

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《紫川之光明王》演員人物關係圖

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《紫川之光明王》演員

楊旭文 飾 紫川秀

被家族驅逐，但決心自立門戶，從落魄少年逆襲成「光明王」

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劉宇寧 飾 帝林

起初聯合結義兄弟奮戰，後來執著於權力爭奪，使內鬥再次發生

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張銘恩 飾 斯特林

與兄弟並肩作戰

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李墨之 飾 紫川寧