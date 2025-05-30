單文柔怪病纏身致臉腫眼發炎  親解病因：之前仲覺得還年輕

單文柔與陳展鵬結婚並誕下囡囡小豬比後，單文柔（Phoebe）淡出蓆前專心相夫教女，近日自爆怪病纏身致臉腫眼發炎，更公開嚇人的素顏病容照，震驚各界。5月30日單文柔再次更新社交網宣告病因：「真係覺得唔好意思，令到大家擔心了。」



視帝太太病毒感染如中「面目全非腳」：一直出眼膠好肉酸

單文柔陳展鵬育有女兒小豬比，轉眼間就幼稚園畢業準備升小學。（IG：@smyphoebe）

單文柔陳展鵬育有女兒小豬比，轉眼間就幼稚園畢業準備升小學。（IG：@smyphoebe）

日前單文柔公開素顏極度浮腫的病容照，指整個4月身體都有狀況：「不知道點解從眼睛發炎、臉部腫脹、直至到頸部腫痛，起初以為沒什麼都是小問題就沒放心上，但這樣斷斷續續持續了很久都未好、亦搵唔到原因甚至還影響了正常的工作和生活。」

單文柔早前身體突然出現毛病。（IG：@smyphoebe）

單文柔早前身體突然出現毛病。（IG：@smyphoebe）

單文柔早前身體突然出現毛病。（IG：@smyphoebe）

片段一出令各界相當震驚，5月30日單文柔再次發文解釋：「首先想係度多謝大家嘅關心，其實我原本分享這段經歷係希望大家注意身體，同時亦想提醒自己真係要開始認真注重健康！之前做運動都是比較喜歡一些較靜態運動，例如: 行山，golf …但其實真係要做帶氧嘅運動！唔可以懶…小病是福，之前都重覺得自己還年輕 ，身體還可以，以為係熱氣，感冒之類一陣就過，直到有一天爆了，先發現係免疫系統出現問題。」

單文柔發文解釋病因。（IG：@smyphoebe）

單文柔放空一個月養病。（IG：@smyphoebe）

單文柔放空一個月養病。（IG：@smyphoebe）

單文柔指自己做太少帶氧運動。（IG：@smyphoebe）

單文柔指自己做太少帶氧運動。（IG：@smyphoebe）

令她始料未及的是，公開病情後不少朋友聯絡上，有一位育有三名子女的舊友更發現患有大病。單文柔指因為自己的病情引起網民關注表示抱歉：「我寫呢篇文字出嚟係因為真係覺得唔好意思，令到大家擔心了，藉住今次發生嘅事件，聽到別人故事，提醒自己健康真的很重要，好多時候係舒服情況就會遺忘左（咗），以前細個成日大人都話要新年要祝願長輩身體健康，而家真係明白啦，不容易。最後喺呢度真係祝願所有人身體健康，健康快樂。」