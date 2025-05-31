60歲「最美李莫愁」被爆酒量驚人　曾在席間打包剩酒令人心酸

現年60歲的雪梨（嚴慧明）當年憑古天樂版的《神鵰俠侶》中飾演李莫愁一角而爆紅，更被譽為「最美李莫愁」，其後在《尋秦記》中飾演的趙雅亦成為她的代表作，被封為古典美人，但因與徐少強發展婚外情而引起極大爭議。早前雪梨與黃夏蕙、劉永等出席聚會，期間雪梨更打包飲剩的酒，掀起網民熱議。最近，她就與潘志文一同暢飲，更寫道：「流着相同的血，喝盡相同的酒。」可見，她將烈酒一口灌下，酒量驚人！

幾位一同飲烈酒！（截圖）

一口氣灌下！（截圖）

唔輸男人！（截圖）

勁！（截圖）

雪梨（嚴慧明）當年憑古天樂版的《神鵰俠侶》中飾演李莫愁一角而爆紅，更被譽為「最美李莫愁」。（影片截圖）

古裝扮相。（影片截圖）

被封為古典美人。（影片截圖）

雪梨在《尋秦記》中飾演的雅夫人相當經典。（影片截圖）

去年徐少強因食道癌病逝於北京，終壽73歲。（視覺中國）

雪梨低調現身追思會悼念。（梁碧玲攝）

雪梨樣貌變化大。（影片截圖）

雪梨樣貌變化大。（影片截圖）

早前聚餐散場後，黃夏蕙同劉永企住傾偈，而雪梨就行到一張枱，並拎起枱上的一支酒，之後再搖一搖個樽，似乎是確定入面還有酒之後就順手拎走，此舉亦引起網民討論：「李莫愁吃席也打包剩下的白酒」、「好歹也是個大明星，剩下一小瓶酒趕緊搖一下看看還有沒有，有點心酸的感覺。TVB的藝人晚年都不容易啊」、「TVB藝人晚年真是凄涼，唉」，不過亦有人認為飲剩打包亦可見節儉不浪費。

雪梨行到一張枱。（影片截圖）

拎起枱上的一支酒。（影片截圖）

拎起枱上的一支酒。（影片截圖）

再搖一搖。（影片截圖）

似乎是確定入面還有酒之後就順手拎走。（影片截圖）

掀起網民熱議。（影片截圖）

網民留言。（網上截圖）

雪梨當年一出道就擁有大好事業前途，但卻誤做第三者，更未婚產子，先後為徐少強誕下一對子女，兩人最後分手收場，分手後雪梨獨力撫養一對子女，幸得家姐米雪的支持及經濟上的幫助。事隔多年，雪梨曾表示對自己的選擇未有後悔：「我係睇錯咗，但都冇辦法，唔通挖自己對眼出嚟咩，我已經Delete咗呢個人。」不過雪梨最遺憾在1988年與一對子女移民加拿大後獨自返港工作，有6年時間主要是靠長途電話維繫感情，幸好長大後，三母子的感情依然十分好！

徐少強演反派入木三分。（電影截圖）

徐少強與女兒徐頴堃及兒子徐偉棟。（IG@ericacwk）

雪梨曾透露當年米雪飛到泰國阻止她跟徐少強交往，可惜失敗。（微博圖片）

感情好好！（IG@ericacwk）