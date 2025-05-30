中年3｜女團索爆黑絲Look跳椅子舞　周國豐：好似五個莎朗史東

《中年好聲音3紅白大戰》下半場。20名「中3生」分成全男班「白隊」及全女班「紅隊」，爭奪紅白大戰冠軍殊榮！今集會播出餘下四個回合的競賽部分，其中一個回合是兩隊合演以「兒時夢想」為主題的舞台劇，由於內容感人，出名易喊的車婉婉、肥媽及海兒被感動至哭成淚人，谷婭溦講評語時亦一度哽咽。今集部分比賽歌單如下：曹越、劉曉昆、陳嘉琦《糖不甩》，趙浚承、陸東成、占士丁丁《新禪院鐘聲》；侯靜伊、阮慧珊、劉曉昆、善玥澄、鍾凱瑩《烈焰紅唇》等；本集還加插了占士丁丁及陳芷盈原定在決賽當晚表演的決勝快歌《I Will Rock You》及《Loving You》。今集戰況依然激烈，與上半場一樣每一回合都出現「壓倒性勝利」，其中一隊更要「踢逆境波」。



李金凱唱腔神似張學友 被讚「扮嘢大王」

四個回合之中，最大焦點絕對是以模仿樂壇經典四大天王及四大天后的「四王四后」競賽部分！八位出戰的「中3生」有陳芷盈獻唱彭羚《小玩意》、陸東成獻唱劉德華《倒轉地球》、曹越獻唱鄭秀文《煞科》、李金凱獻唱張學友《吻別》、陳嘉琦獻唱陳慧琳《花花宇宙》、趙浚承獻唱黎明《傻癡癡》、劉曉昆獻唱王菲《你快樂所以我快樂》、李創偉獻唱郭富城《唱這歌》。八位出戰「中3生」中，以近日搞笑天份全面啟動的李金凱最為搶焦！

李金凱《吻別》七情上面，笑死

李金凱《吻別》七情上面，笑死

李金凱送出飛吻

金凱模仿張學友獻唱《吻別》，除了唱腔及神情激似，就連肢體語言也恍如倒模張學友。據知，為了將張學友全方位「神還原」、帶給觀眾及現場評審極具娛樂性的視聽享受，金凱找來隊友李創偉「協力演出」，由李創偉成為金凱的「雙手」，做出各式各樣學友式的招牌動作，配以金凱投入到爆的表情，畫面爆笑又抵死！雖然排練時間不多，但二人全程默契十足，Ending二人合體做出來的「飛吻」相當啱Timing，海兒亦忍不住大送心心。金凱完成表演後更大拋勵志bite：「我不太在乎別人說我沒有手，我一樣可以玩得好開心！」金凱如此精彩，評審自然一致好評，肥媽：「李金凱笑到我癲鬼咗，扮嘢一絕！」張佳添更形容他為「扮嘢大王」。

陸東成《倒轉地球》

趙浚承《傻癡癡》，仲要黎明上身講其經典金句。

李創偉《唱這歌》

同樣抵死的，還有竭力以劉華腔唱出《倒轉地球》的陸東成，由於他唱出「自由」及「死氣喉」時與本尊有超過八成相似，獲張佳添大讚「劉華駕到」！至於以「妖野」及「跳舞」馳名的李創偉，身穿透視背心郭富城上身勁歌熱舞，成功炒熱現場氣氛，獲封「中3舞王」。至於《中年3》「顏值擔當」趙浚承，除化身黎明獻唱，又大玩黎明經典金句「空肚食早餐」，獲封「非常老黎」。

「中3女團」性感椅子舞晒弗爆身材

索爆跳性感椅子舞

紅隊（左起）鍾凱瑩 善玥澄 阮慧珊 劉曉昆 侯靜伊《紅唇烈焰》

索爆跳性感椅子舞

同樣畫面精彩的比拼，還有「熱舞激戰」回合！當中尤以侯靜伊、阮慧珊、劉曉昆、善玥澄、鍾凱瑩獻唱的《紅唇烈焰》最具視聽之娛；五女穿上黑絲大晒長腿及大跳椅子舞，不但意態撩人、台型十足，而且身形更是弗到一流，加上默契度甚高的團隊舞步，獲得評審高度評價。張佳添：「真係正呀嘛，聲色藝俱全。」周國豐：「彷彿好似見到五個莎朗·史東。」