陳家樂為百發百中言論解畫　爆「女神老婆」好難追：我怕羞呀！

陳家樂早前發表「驚人言論」，表示自己追女仔「百發百中」未曾失手。老婆連詩雅早前接受訪問時，就回應「唔講以前啦，總之依家開心就得。」陳家樂今日（30/5）出席商會活動時，為「百發百中」言論解畫。

陳家樂早前發表「驚人言論」，表示自己追女仔「百發百中」未曾失手。（陳順禎 攝）

陳家樂表示老婆了解後並沒有生氣。（陳順禎 攝）

陳家樂，連詩雅。（資料圖片/葉志明攝）

陳家樂，連詩雅一家。（IG@shi_ga）

陳家樂說：「嗱，呢個真係標題黨嚟，百發百中嘅原因係，因為我真係好少主動出手。我係覺得好有信心，大家情投意合先會出手，唔係話我要邊個就得到邊個嗰隻百發百中。係經過深思熟慮，我哋係經過長時間培養（感情）。」在記者們追問之下，似乎越描越黑。他又表示不想再多講，場面尷尬又好笑。「唔好咁深入啦，我怕羞呀！」

陳家樂分享追連詩雅細節。（陳順禎 攝）

他續指，其實連詩雅十分難追，說：「難追呀！（因為係女神？）係呀，你真係識講嘢。女神係難追。」在追問之下，陳家樂又透露更多細節，表示與連詩雅在深入了解後才開始。他說：「第一個印象，佢唔係我鍾意嘅類型，認識咗之後先發現佢個人係咁，先慢慢鍾意佢。（即係唔係鍾意佢外表先，而係鍾意佢內涵？）你真係幫我兜得好好！」

陳家樂分享追連詩雅細節。（陳順禎 攝）

他又透露，原來對連詩雅並不是一見鍾情！他坦言，自己在屋村長大，而連詩雅讀國際學校，覺得兩人有溝通隔膜，但直到兩人聊起周星馳電影後就對她改觀了。「係我驚溝通唔到，直到大家傾周星馳嘅戲，發現佢好『地』。」