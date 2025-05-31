選美達人13年後再捧Lady Gaga　扮鬼扮馬嗌到兩日開唔到聲

參加過兩次亞洲小姐的練樂儀（Alina），曾於2019《亞洲美人魚小姐》得到全場總冠軍，她被指是圈中隱形小富婆，2022年豪花1,350萬元，在紅磡連掃2個相連的一房270呎單位，稱一個買給家人，一個自己，並打算打通變540呎二房二廳二廁較大單位與家人同住。

練樂儀參加過兩次亞姐。（資料圖片）

練樂儀曾於2019《亞洲美人魚小姐》得到全場總冠軍。（ig@alina.linlin_mermaid）

日前練樂儀專誠飛到新加坡欣賞美國樂壇天后Lady Gaga的巡迴演唱會，練樂儀稱自己是Lady Gaga忠粉，相隔13年再次捧場，並特意與造型師好友馬天佑一齊扮鬼扮馬，表現相當興奮。她說：「嗰陣我仲讀緊中學咋，以pokerface元素嘅造型去睇騷，我仲記得特登較定鬧鐘晨早起身搶飛，買最貴嘅飛，喺企位，跳足成場，氣氛好好，勁難忘！」相隔13年再去朝聖，Alina造型升級，今次就以Gaga最新MV《Die with Smile》造型打扮，與同行的馬天佑組成怪聽盛宴，相映成趣！她說：「美中不足係買唔到企位，無得勁跳，但都嗌到聲沙，兩日都開唔到聲。」

練樂儀13年前睇Lady Gaga，當時仲讀緊中學。（ig@alina.linlin_mermaid）

練樂儀當年以pokerface元素嘅造型去睇騷。（ig@alina.linlin_mermaid）

提到馬佑近期為新歌《我們什麼都不是》，邀請多位港台份量級歌手藝人朋友參與拍攝宣傳新歌，她大讚馬佑說：「好欣賞佢嘅毅力，佢嘅人脈網絡超級厲害，號召力超強，連一啲已經退隱咗嘅藝人都可以call到出嚟，我覺得佢真係好有創作力，亦成功將佢首歌洗晒腦，要向佢學習！」問她可有自薦參與一份？她笑說：「我應該喺新加坡即場同佢講唱幾句，不過當時醒唔起，同埋大家都好興奮趕住入場，有機會一定要合作！」

當年係企位。（ig@alina.linlin_mermaid）

練樂儀今次同馬天佑一齊扮鬼扮馬睇騷，表現相當興奮。

去咗新加坡睇騷。