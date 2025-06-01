《網絡食神》五大隱藏美少女　張建聲前度鬥翻版蔡思貝

網上節目《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》以馮素波（波姐）及一班美女，型男做主持，採用真人騷方式，每集到訪不同飲食名店發掘美食。播出幾集以來，網上反應都不俗，除了可以「節目撈飯」試勻全港美食，也可以大飽眼福，事關參與拍攝的位位都是美女！

當飲食節目咁睇都唔錯。（IG圖片）

曾天妤Ece。（IG@tmy_7.21）

今年24歲的曾天妤入行數年，早年曾擔任模特兒兩年後，近年簽約新公司後迅速走紅。年紀較輕，但勝在有樣有長腿又青春。

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何天嵐。（IG@wren_hoo）

擁有40吋的何天嵐亦是看點之一，樣貌甜美而且身高173cm。早年更曾因出席天下一春茗而嶄露頭角，討論度十分高！

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劉思琦。（IG@kayze_lau）

劉思琦曾出演過《雜警奇兵》、《牛下女高音》、《救妻同學會》等劇，近年亦參與拍攝過大大小小廿多個廣告，也參加過ViuTV節目《Good Night Show 廣告女皇》，值得一提的是，她還曾被封為「翻版蔡思貝」。

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曾嘉晴Angel。（IG@angeltkc）

如果睇娛樂新聞的原因是因為想睇青春少女，有視覺享受，睇「福利」的話，這位嘉晴Angel絕對符合要求。年前她因為與張建聲拍拖而為人所熟悉，後來與之分手後又再成為傳媒焦點。

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何佩樺Starla。（IG@puiwahhh）

與曾嘉晴同樣是工展小姐的何佩樺（Starla）也不可錯過，樣貌甜美之餘社交平台也有大量靚相。