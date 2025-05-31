蒼井空空降大富豪做開幕嘉賓　粉絲仲可以零距離玩遊戲

作為很多香港人共同回憶的大富豪夜總會自2012年光榮結業後，於2023年11月得到財團垂青，由開始籌備及裝修共花了接近18個月時間，耗費1億港元將它重新「Re-boot」，於今年6月14日（星期六）以《大富豪 BIG BOSS GENERATION》和大家再度見面，內裡設置了多功能的娛樂區域及設施，包括嶄新演出場地「BBG SPACE」，日後透過邀請不同類型的藝人在此演出，將《大富豪 BIG BOSS GENERATION》打造成香港一個具國際級數的新地標，吸引外地旅客來港遊玩之餘，也令更多香港人願意留港消費。

很多香港人的共同回憶的大富豪夜總會自2012年光榮結業後，於2023年11月得到財團垂青。(公關提供)

日本女藝人蒼井空將擔任《大富豪 BIG BOSS GENERATION》在6月14日3時正開幕儀式的剪綵嘉賓。(公關提供)

日前媒體公布日本女藝人蒼井空將擔任《大富豪 BIG BOSS GENERATION》在6月14日3時正開幕儀式的剪綵嘉賓，今天大會更帶來好消息，蒼井空特別撥出時間和粉絲互動，她先會現身於由尚梯娛樂主辦、天人集團協辦，下午4時正在「BBG SPACE」舉行的首個節目《蒼老師是我們的》粉絲見面會，以及晚上10時半的《蒼老師是我們的》DJ After Party電音派對。粉絲見面會票價為$680（包括一杯酒精/無酒精飲品）；DJ After Party票價則為$480（包括一支200ML MOET），門票將於5月30日（星期五）下午3時於BOOKYAY、UUTIX及EVENTBRITE公開發售；6月5日（星期四）早上11時於KLOOK公開發售。屆時蒼井空的粉絲可以零距離和他們的蒼老師互動玩遊戲和合影留念，座位有限，購票從速。